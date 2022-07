Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Ramses Debruyne legde beslag op de achtste plaats in de Grand Prix de la Ville de Pérenchies, een Franse eendagskoers van tweede categorie. Yorben Lauryssen was 33ste en Gust Lootens 37ste. Alex Vandenbulcke werd negentiende in Brussel-Zepperen. Jasper Dejaegher finishte als twintigste.

Plancke en Bolle net naast interclubpodium

Laurens Plancke reed afgescheiden naar de vierde plaats in de manche van de Beker van België voor junioren in Linter. Miguel Desmet eindigde als negende. De zoon van ex-prof Tom schoof in de tussenstand op naar de zesde plaats. Plancke staat tiende.

Provinciaal kampioen Thibo Germonprez toonde zich in Veldegem de snelste van een kopgroep van vijf. Troy Timmermans was tweede en Wout Vansteenkiste vierde.

Kenji Coenen regelde de spurt van een ruime kopgroep in Kanegem. Lowie Degryse eindigde als tweede.

Warre Van den Meerssche werd 41ste in de eindstand van de driedaagse Junioren Rundfahrt in Oostenrijk.

Bert Bolle viel net naast het podium in de tweede etappe van het driedaagse Vermarc Cycling Project in Vlaams-Brabant. Liam Punnewaert was tweede in de openingsrit. Ook Jani De Coster, Victor Vaneeckhoutte, Arno Vanhaecke en Gauthier Van Maele kwamen sterk voor de dag.

Onvermoeibare Scheldeman

Xander Scheldeman bewees met zijn solozege in Westrozebeke dat hij klaar is voor het Belgisch kampioenschap. Staf Cappon kwam er als tweede over de finish.

Jilke Michielsen was de beste nieuwelinge in Kerniel-Borgloon. Nanoi Van Wettere werd vijfde. (MVH)