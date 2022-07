Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Alec Segaert kroonde zich in het Portugese Anadia met duidelijk verschil tot Europees beloftenkampioen tijdrijden. In de wegrit eindigde Robin Orins in het peloton.

Jelle Harteel werd zaterdag twaalfde in de Omloop der Zevenheuvelen in Nederland, wat volstond om leider te blijven in de U23 Road Series. Warre Vangheluwe was zestiende, Alex Vandenbulcke achttiende en Michiel Lambrecht dertigste.

Gilles Vercruysse finishte als vijftiende in de klimkoers voor beloften in Herbeumont. Michiel Nuytten werd zeventiende. Jelle Harteel strandde na een actieve koers als 27ste.

Knalprestatie van Warre Van den Meerssche

Warre Van den Meerssche greep naast de bloemen in Menen-Kemmel-Menen. De Tieltenaar kon als enige aanpikken bij vier buitenlanders, maar in de sprint moest hij buigen voor een Brit. Bert Bolle reed een tijdlang met zes concurrenten in het offensief.

Eerstejaars Viktor Vandenberghe werd vierde in de klimkoers voor junioren in Herbeumont. Belgisch kampioen Gauthier Servranckx was zevende en Milan Donie veertiende.

Arno Vanhaecke, Lennert Devisch, Matteo Vande Moortel, Seppe Vercammen, Victor Delbarge en Gaëtan Warnier veroverden ereplaatsen in de Sint-Martinusprijs in Kontich.

Tweedejaarsjunior Wout Vansteenkiste boekte in Desselgem in een spurt met zes de eerste zege uit zijn loopbaan.

Klimmer Xander Scheldeman

Xander Scheldeman moest in de klimkoers voor tweedejaarsnieuwelingen in Herbeumont enkel Axel Van Den Broek laten voorgaan. Zijn ploegmaat Louic Boussemaere viel net naast het podium. Lomme Van den Meerssche strandde op de zevende plaats. Devlin Feys werd zesde bij de eerstejaarsnieuwelingen. Jasper Verbrugge was elfde en Emiel Vanspeybrouck vijftiende.

Wout Hemeryck finishte als derde in de manche van de Beker van België in Frasnes-lez-Anvaing. Briek Plasman was achtste.

Milan Vantomme boekte in Dikkebus zijn eerste zege ooit. Hij hield Siebe Bauwens en Seppe Vanthuyne achter zich.

Juniore Lani Wittevrongel legde beslag op de zestiende plaats in de wegrit op het Europees kampioenschap in Anadia. Nieuwelinge Michelle Dheedene werd na een Amerikaanse tweede in Menen.