Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Jelle Vermoote stilaan profrijp

Jelle Vermoote greep net naast de bloemen in de Memorial Van Coningsloo in Rijmenam-Bonheiden. Hij moest in een spurt met vijf Cameron Scott laten voorgaan. Jelle Harteel was vijfde. Het groepje reed nagenoeg de hele koers in het offensief. Michiel Nuytten finishte als tiende.

Ramses Debruyne werd vierde in de Trofeo Città di Meldola in Italië. Hij strandde op korte afstand van zijn ploegmaat Luca Van Boven. Alec Segaert was vijftiende.

Robin Orins werd 57ste in de eindstand van de Vredeskoers in Tsjechië. Hij klokte de achtste tijd in de proloog. In de eerste etappe in lijn was hij 21ste. Nadien moest hij werken voor Lennert Van Eetvelt, die de eindzege op zak stak.

Gust Lootens werd 22ste in de eindstand van de Ronde de l’Oise. Ook Diel Vergote en Warre Vangheluwe deden het er voortreffelijk tussen de profs.

Miguel Desmet maakt progressie

Miguel Desmet bevestigde met een elfde plaats in de manche van de Beker van België voor junioren in Rijmenam-Bonheiden. Milan Donie finishte als 29ste in de Classique des Alpes. Jasper Dekien spurtte naar zijn derde zege in Berlare. Laurens Plancke was aan het feest in Sinaai. Arne Desimpelaere boekte zijn allereerste zege in Deinze.

Mister regelmaat Mauro Adyns

Mauro Adyns viel net naast het podium van de Prins der Nieuwelingen in Bonheiden. Xander Scheldeman was zevende, Matthé De Leyn elfde en Mathis Bruynooghe vijftiende.

Provinciaal kampioen Wout Hemeryck toonde zich de snelste van zes in Lauwe. Xander Carrewyn boekte in Meulebeke zijn eerste zege ooit.

Xander Scheldeman moest in Otegem Cedric Keppens laten voorgaan in een spurt met twee. Wout Hemeryck botste in Moorsele op topper Jasper Schoofs.

Brons voor Wittevrongel en Gheysens

Lani Wittevrongel spurtte in het Kampioenschap van Vlaanderen voor meisjes-junioren in Boezinge naar de derde plaats. Zita Gheysens was op haar beurt derde bij de meisjes-nieuwelingen. (MVH)