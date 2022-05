Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Michiel Nuytten en Ramses Debruyne steeds beter

Michiel Nuytten werd achter zijn ploegmaat Luca De Meester tweede in de Kersenronde in het Nederlandse Mierlo. Jelle Harteel viel net naast het podium van deze manche van de U23 Road Series. Milan Kuypers, Alex Vandenbulcke en Korneel Decaestecker konden een verre ereplaats uit de brand slepen.

Ramses Debruyne werd zesde in de Strade Bianche di Romagna. Zijn ploegmaat Alec Segaert finishte als 27ste.

Gauthier Servranckx pakt driekleur

Eerstejaars Gauthier Servranckx kroonde zich in Moorslede verrassend maar verdiend tot Belgisch junioreskampioen. Hij bleef als enige vroege vluchter over. Ook thuisrijder Laurens Plancke, Viggo Van Neste, Wies Verdonck en Victor Vaneeckhoutte kozen voor het offensief. Bert Bolle finishte als twintigste.

Van Neste was vijftiende voor Niels De Clerck in de Omloop der 3 Provincies in Outrijve. Arno Vanhaecke en Iben Rommelaere wisten zich te onderscheiden in deze internationale afspraak.

Briek Plasman valt naast podium

Briek Plasman greep net naast een medaille op het Kampioenschap van Vlaanderen voor eerstejaarsnieuwelingen in Sint-Maartens Bodegem. Bij de tweedejaars strandde Lomme Van den Meerssche op de vijfde rang. Lowiek Misseeuw was negende voor Matthé De Leyn.

Geen podiumstek voor Lani Wittevrongel

Lani Wittevrongel werd zesde op het Belgisch kampioenschap voor meisjes-juniores in Moorslede. Ze mocht op korte afstand van Hélène Hesters spurten voor de tweede plaats.