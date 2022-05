Dit gebeurde er afgelopen weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Thibo Germonprez pakt titel

Thibo Germonprez veroverde ondanks een verkoudheid de provinciale juniorestitel in De Haan-Vosseslag. Hij haalde het vlot in een spurt met drie. Met Arno Vanhaecke, die ook aan veldrijden doet, en Floris Dejaegher, die zijn strepen vooral verdiende in strandraces, mochten twee verrassende namen mee op het podium. Pas in de slotfase kwam de beslissende vlucht tot stand. Vanhaecke was de initiatiefnemer. Enkel Germonprez en Dejaegher konden reageren. Andere smaakmakers waren Axel Vandamme, Lowie Degryse, Lucas Scherrens, Wies Verdonck, Milan Vermeulen, Arnaud Jaecques, uittredend kampioen Niels De Clerck, Brent Deltombe, Viggo Van Neste en Mathis Baert.

Lomme Van den Meerssche wint diamant

Lomme Van den Meerssche flitste solo naar de bloemen in de Herman Vanspringel Diamond, de manche van de Topcompetitie in Vorselaar. Jenthe Verstraete was vijfde, waardoor hij in het klassement opschuift naar de tweede plaats, en Mauro Adyns elfde.

Siebe Bauwens etaleerde zijn spurtsnelheid in Ruddervoorde. Corneel Vanslembrouck reed met Matiz Van Boterdael de verzamelde tegenstand in de prak in Ingelmunster. In de sprint moest hij zijn meerdere erkennen, maar eens te meer bewees hij zijn mogelijkheden. Lowiek Misseeuw moest in Aalbeke enkel Nicolas Aernouts laten voorgaan.

Ereplaatsen voor Michielsen en Wittevrongel

Nieuwelinge Jilke Michielsen spurtte naar de derde plaats in Krombeke. Juniore Lani Wittevrongel werd er tweede, zij het wel op zeven minuten van de Britse topper Zoe Backstedt.

Victor Vercouillie beste jongere

Belofte Arne Santy werd zondag elfde in de Grand Prix du Vélodrome de Rochefort, een lastige manche van de Beker van België. Victor Vercouillie had aan zijn twintigste plaats genoeg om leider te blijven in het jongerenklassement. (MVH)