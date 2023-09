Dimi Van Pamel: “Rijden op plek van ongeval voelt raar”

Dimi Van Pamel (18) gaat toch nog twee koersen rijden. Hij knalde half juni op training achteraan op een stilstaande bestelwagen en raakte zwaargewond. Op 1 oktober speldt hij in eigen Tielt een rugnummer op. Ook in Lendelede (8 oktober) verschijnt hij aan de start.

Even terug naar 11 juni. Tijdens een trainingstocht enkele dagen voor de examens vliegt de tweedejaarsjunior in Ruiselede achteraan op een stilstaande bestelwagen. De achterruit begeeft het. De scherven takelen gezicht en hals van Dimi Van Pamel zwaar toe. In het ziekenhuis zijn 66 hechtingen nodig. Bij de klap liep hij ook barstjes in een nekwervel op. De renner van Isorex moest al snel een kruis maken over het seizoen. Op 29 juli zat hij toch al eens op de rollen.

“Een halfuurtje, 170 watt geduwd en ik was bekaf”, herinnert hij zich nog heel goed. “Intussen kan ik al vier uur buiten trainen. Alles is genezen. Mijn nek is helemaal in orde. Enkel de littekens trekken wel eens tegen.”

Thuiskoersen

Eigenlijk was het niet de bedoeling dit jaar nog te koersen. Zijn periode bij de U19 gaat Dimi Van Pamel – volgend seizoen koerst hij bij Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen – toch nog in competitie afsluiten. Zondag 1 oktober rijdt hij in eigen Tielt, een wedstrijd die onder meer door zijn vader wordt georganiseerd. “Een thuiskoers, maar een week later in Lendelede is het ook een thuiswedstrijd”, verrast hij. “Mijn vriendin woont in Lendelede en haar familie woont langs het parcours.”

Zwart gat

Dus heeft Van Pamel goeie redenen om nog twee keer te koersen. Ondanks de nare herinnering van 11 juni blijft hij op de plaats van het ongeval op training passeren. Want hij doet altijd hetzelfde toertje. “Het voelt eigenaardig aan om daar te passeren”, geeft hij toe. “Ik vraag me nog altijd af wat er die dag gebeurde. Bij mij is dat een zwart gat, wat niet meer zal terugkeren. Ik ben voorzichtiger geworden. Zeker op kruispunten met voorrang van rechts.” (HF)