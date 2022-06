Devlin Feys koerst met diabetes: “Ik ga op stage naar Italië met Team Novo Nordisk”

Ei zo na haalde Devlin Feys (15) zijn eerste zege van het seizoen. In Passendale raakte de eerstejaarsnieuweling voorop met tweedejaars Louic Boussemaere. In de laatste rechte lijn legde hij de duimen voor de Isorexboy.

Eind 2018 en begin 2019 stelde Devlin Feys vast dat hij diabetes heeft. Wat betekent dat de jonge kerel niet genoeg insuline aanmaakt. Het is beslist niet evident om met dat ziektebeeld te koersen. “Elke wedstrijd is voor mij een leerschool”, vertelt de pion van Cyclingteam Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. “Iedere wedstrijd leer ik mijn lichaam beter kennen. Ik moet oppassen dat ik niet te veel gellekes gebruik, dat ik niet te veel suikers inneem.” Via Ivo Mijngheer kwam Devlin Feys in contact met Team Novo Nordisk, de Amerikaanse profploeg die renners met diabetes kansen geeft. “Tijdens de examenperiode mag ik even over en weer naar Italië om bij Novo Nordisk een korte stage af te werken”, verduidelijkt Feys. “Ook daar zal ik nog heel wat tips krijgen over hoe ik als diabetespatiënt mijn prestaties kan verbeteren.”

Goeie resultaten

De tweede plaats in Passendale, daags na een twaalfde prijs in Ploegsteert, laat vermoeden dat de jonge kerel al min of meer weet wat hij moet doen en laten. Eerder presteerde hij niet onaardig in de eerste Ronde van Vlaanderen voor nieuwelingen. “In de laatste ronde kon ik op de uitloper na de beklimming van de Achterberg een gaatje slaan”, blikt de zoon van Koen Feys terug naar de klassieker van 22 mei. “Ik denk dat ik zowat een halve ronde alleen voorop reed. Een groep achtervolgers beende me bij. Op de hellingen en de kasseien die nadien kwamen, werd dat eerste pelotonnetje verder uitgedund. Ik eindigde achttiende. Dat is geen opvallende uitslag, maar na die Ronde van Vlaanderen was ik heel tevreden. Omdat ik een goeie prestatie leverde. Ik verzamelde ook al een paar goeie uitslagen, maar resultaten zeggen niet alles. In een paar koersen presteerde ik beter dan de einduitslag laat vermoeden. Aan het einde van de Ronde van Vlaanderen was ik trouwens ook derde eerstejaars.”

Herbeumont

De student sportwetenschappen aan het MSKA in Roeselare kijkt uit naar de klimkoers in het Luxemburgse Herbeumont van woensdag 6 juli. Die dag rijden de eerstejaarsnieuwelingen vanaf 12 uur een aparte wedstrijd. Feys maakt ook kans op een selectie voor het Belgisch kampioenschap ploegentijdrijden van zondag 3 juli in Montenaken.