Dejaegher viert profdebuut in Mallorca

In het Spaanse Altea is Jasper Dejaegher (22) bezig aan z’n eerste stage bij Team Flanders-Baloise. Tussen 24 en 28 januari viert de Gistelnaar zijn debuut bij de profs, in de Mallorca Challenge. Hij rijdt ook Ruta del Sol (14-18/2).

In 2023 legde Dejaegher, ondanks een neusbreuk in februari en een gebroken pols eind april, een prachtig parcours af. Gekruid met zeven zeges – de eerste keer eind maart in de Wim Hendriks Trofee, de laatste maal op 1 oktober in Ichtegem – plus eindwinst in de Road Series, de Belgisch-Nederlandse U23-competitie.

“De podiumplaatsen in Oudenburg en Angreau, op het einde van het seizoen 2022, schonken me mentale rust. Nadien kende ik een zo goed als perfecte winter. Uiteraard werd ik vorig jaar fysiek sterker, maar de grootste groei kende ik op mentaal vlak. Toen ik de Wim Hendriks Trofee won en twee man van de opleidingsploeg van Soudal-Quick.Step versloeg, verbaasde ik mezelf en begon te beseffen dat ik een koers kan afmaken.” Wat hem bij de beloften voordien niet lukte.

Hij tekende vorige zomer, als allereerste van zes nieuwkomers in het team van manager Christophe Sercu, een contract bij Team Flanders-Baloise. “Alles begint weer van nul”, beseft de neoprof, die het zichzelf deze winter niet makkelijk maakte. “Bij de sportdienst van de stad Torhout heb ik mijn afstudeerstage kunnen doen. Dus werken en trainen. Vorige vrijdag, daags voor het vertrek naar de ploegstage, zat die opdracht van 360 uren erop. Tegen eind mei moet ik nog een bachelorproef over de integratie van sport in bedrijven afwerken.”

Vlucht kleuren

Dan heeft Dejaegher z’n studies sport en bewegen rond. Deze winter liep hij ook een knieletsel op. “Jammer genoeg tien dagen niet kunnen fietsen”, zucht hij. “Dat zorgde voor een beetje stress. Gelukkig raakte ik die lichte overbelasting één week voor de ploegstage kwijt. Ik hoop dat ik klaar geraak tegen het voorjaar, zodat ik een paar klassiekers kan rijden. In een semiklassieker hoop ik eens de vroege vlucht te kleuren.” (HF)