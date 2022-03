De WestSprint-cijfers van de Week: 1, 9 en 2019

Elke dinsdag kiest onze wielerredactie drie WestSprint-cijfers van de week. Deze week: de 1 van Alec Segaert, de 9 van Bert Bolle en de 2019 van Nicholas Goossens.

De 1 van Alec Segaert

Alec Segaert veroverde zondag bij zijn debuut als belofte een podiumplek in Gent-Staden. Een knap resultaat, maar in 2011 was neobelofte Dieter Bouvry nog straffer door in Staden meteen te winnen.

De 9 van Bert Bolle

Bert Bolle, beste West-Vlaming in Kuurne-Brussel-Kuurne voor juniores, begon pas negen maanden geleden te koersen. Nadat hij stopte als voetballer bij Torhout, koos hij voor Jonge Renners Roeselare.

De 2019 van Nicholas Goossens

Nicholas Goossens won met kleine voorsprong de afwachtingskoers voor juniores in Staden. Door een darminfectie en de afgeslankte kalender wegens corona was het van 2019 geleden dat hij nog won.