De WestSprint-cijfers van de week: 1, 2 en 25

Elke dinsdag kiest onze wielerredactie drie WestSprint-cijfers van de week. Deze week: de 1 van Lowiek Misseeuw, de 2 van Brent Baert en de 25 van Siebe Bauwens.

De 1 van Lowiek Misseeuw

Lowiek Misseeuw behaalde zaterdag in Ichtegem zijn eerste zege als nieuweling. Gestart in de zomer van 2021 was het pas de tiende koers ooit voor de renner van L’Equipe Soigneursvélo uit Zedelgem

De 2 van Brent Baert

Brent Baert is de regelmaat zelve. De junior van JR Roeselare legde zondag in Edewalle al voor de tweede keer dit seizoen beslag op de tweede plaats. Ook in De Klijte toonde hij zich bijzonder gretig

De 26 van Siebe Bauwens

Siebe Bauwens etaleerde zondag zijn spurtersbenen in Edewalle. De tweedejaarsnieuweling van Isorex Cycling Team hield in zijn tweede koers van het seizoen Matthé De Leyn en 24 andere concurrenten af