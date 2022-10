De vloek van het WK-podium

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW al 22 jaar het regelmatigheidscriterium WestSprint, samen met Cycling Vlaanderen West-Vlaanderen.

Bij de beloften was er dit jaar een straffe uitblinker die niet in de schaduw van de groten bleef zitten. Onze wielerreporter Tom Vandenbussche over de winnaar van WestSprint bij de beloften: Alec Segaert.

Martijn Degreve

24 september 2011, een zaterdag in Kopenhagen. In een spurt met 75 renners moet Martijn Degreve, een 18-jarige tweedejaarsjunior uit Sint-Pieters, nipt de duimen leggen voor Pierre-Henri Lecuisinier. De Fransman verovert de regenboogtrui, de Bruggeling moet vrede nemen met zilver. Degreve tekent zo voor het eerste West-Vlaamse eremetaal ooit op een WK wielrennen bij de jeugd. Een grote toekomst lacht hem toe.

Het heeft niet mogen zijn. Degreve wordt de jaren erna wel heel vaak door valpartijen, ziektes en pech geteisterd en hangt in 2016 de fiets aan de haak. Nu, op zijn 29ste, heeft Degreve een hele weg afgelegd. Hij studeerde in San Diego, werkte een tijd in Londen en leerde in Bogota zijn Colombiaanse vriendin Valentina Caballero Garcia, een scenarioschrijfster, kennen. Of er voor Degreve een mooie carrière als profwielrenner had ingezeten, zullen we nooit zeker weten.

Igor Decraene

24 september 2013, een dinsdag in Firenze. Igor Decraene, een 17-jarige eerstejaarsjunior uit Waregem, rijdt in Toscane op imponerende wijze naar de wereldtitel in het tijdrijden. De Deen Mathias Krigbaum en de Amerikaan Zeke Mostov vergezellen hem op het podium. Grootheden in spe als Filippo Ganna (32ste) en Mathieu van der Poel (50ste) komen er niet aan te pas. Decraene tekent voor de eerste West-Vlaamse regenboogtrui ooit op een WK wielrennen bij de jeugd. Een grote toekomst lacht hem toe.

“Of er voor Martijn Degreve en Igor Decraene een mooie carrière had ingezeten, zullen we nooit met volle zekerheid weten”

Het heeft niet mogen zijn. Op 30 augustus 2014 komt Decraene rond half zes ’s ochtends om het leven wanneer hij na een verjaardagsfeestje om onverklaarbare redenen op de spoorlijn in Zulte loopt. De omstandigheden van het ongeval zijn niet helemaal duidelijk en zullen altijd een mysterie blijven. Of er voor Decraene een mooie carrière als profwielrenner had ingezeten, zullen we nooit zeker weten.

Alec Segaert

19 september 2022, een maandag in het verre Australië. Ondanks een indrukwekkend gemiddeld vermogen van 410 watt moet Alec Segaert, een 19-jarige eerstejaarsbelofte uit Lendelede, de duimen leggen voor de drie jaar oudere Søren Wærenskjold. Segaert is, na Degreve en Decraene, de derde West-Vlaming ooit die erin slaagt om op het podium van een WK wielrennen bij de jeugd te eindigen. Een grote carrière lacht hem toe.

Of er voor Segaert een mooie carrière als profwielrenner inzit, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar … derde keer, goeie keer?