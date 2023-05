“De juiste mensen opde juiste plaats hebben”

Geert Barbry is de nieuwe voorzitter van Cycling Vlaanderen, dus ging de West-Vlaamse afdeling op zoek naar opvolging. Enter Bjorn Leenknegt. “Ik heb geluk, want we hebben een sterk team.”

Bjorn Leenknegt (49) is een geboren en getogen Roeselarenaar, de stad waar hij nog altijd woont. Van jongs af aan kreeg hij de koers met de paplepel ingegeven. “Ik ben als jong mannetje naar tal van wielerwedstrijden gaan kijken en heb ook enkele jaren gekoerst, als nieuweling en junior. Ik haalde een aanvaardbaar niveau, maar daar bleef het ook bij. Van daaruit ben ik in de wereld van de organisatoren terechtgekomen. Eerst in Roeselare met de GP Valeer Ollivier, maar de start van mijn huidige carrière was ongetwijfeld mijn ontmoeting met Willy Van Keirsbulck en de oprichting van zijn wielerploeg, Beveren 2000. Ik was de secretaris en heb er alles kunnen leren. Dat ik nu voorzitter ben, is voor een deel de verdienste van Willy. Als ik hem niet was tegengekomen, stond ik nooit waar ik nu sta.”

In 2014 zette Leenknegt, die in september zijn 50ste verjaardag viert, de stap naar Cycling Vlaanderen, waar hij eerst verantwoordelijk werd voor Recrea. Nu is hij dus voorzitter van de afdeling. “Hem opvolgen zat nochtans niet in mijn achterhoofd, ook al dachten de meeste mensen dat ik daar ambitie voor had. Ik was al altijd iemand met ambitie, maar ik voelde me ook goed binnen de recreawereld. Ik ben blij dat ik daar weer leven ingekregen heb. Maar toen Geert zich kandidaat stelde voor de functie in Vlaanderen, kwam er een plaats vrij. Er zijn enkele interne gesprekken geweest en ik ben door een aantal mensen aangesproken, waarna ik me kandidaat heb gesteld. Natuurlijk was ik vereerd. Het is een hele eer dat ik dit kan doen samen met de mensen die er vandaag al zijn. Vergeet niet dat de West-Vlaamse afdeling van Cycling Vlaanderen al heel goed draait. Als mensen over ons praten, denken de meesten aan de renners en aan competitie. Dat is inderdaad de hoofdbrok. Maar er is meer: recrea, BMX, mountainbike, indoor, BMX freestyle… Voor mij is het belangrijk dat we de juiste mensen op de juiste plaats hebben. Het is zaak van een beetje te vernieuwen in de werking, maar dan zonder het oude zomaar te wissen. Daar maken velen een fout. Bij onze afdeling moeten we vooral kijken waar we kunnen versterken. Dat is al gebeurd en dat is de verdienste van de mensen die er op de dag van vandaag zijn. Cycling Vlaanderen is niet het werk van de voorzitter, wel van tientallen vrijwilligers die zich dagelijks onbezoldigd inzetten voor het wielrennen in onze provincie.”

Koerszoon Yaurick

Leenknegt was sinds 2005 beroepsmatig aan de slag bij Stad Roeselare als coördinator van sportevenementen, maar maakte op 1 april een interne switch. “Ik zit nu op de dienst economie, maar blijf betrokken bij de grote evenementen van de stad.” Ook met de competitiesport blijft de Roeselarenaar nauw verbonden, want zoon Yaurick koerst als eerstejaarsbelofte bij Dovy Keukens-FCC. “Maar als ik met hem naar een wedstrijd ga, ben ik zijn papa en niet de voorzitter van Cycling Vlaanderen afdeling West-Vlaanderen. Die objectiviteit blijf ik bewaken. Of Yaurick trots op mij is? Dat wordt niet groots uitgesproken, maar ik denk het wel. Wij gaan daar in onze familie heel nuchter mee om. Het is een stukje van mijn leven en het is een stukje van zijn leven. Maar nogmaals, ik probeer het wel zo objectief mogelijk te benaderen om zeker niet in een conflictsituatie te belanden”, besluit Bjorn Leenknegt.