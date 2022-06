Daphné Acke is drievoudig nationaal LWU-kampioene: “Soms lacht men met ons. Dat is onterecht”

Drie jaar op rij kroonde Daphné Acke zich tot nationaal kampioene bij LWU, de Landelijke Wieler Unie. Zowel in 2019, 2021 als in 2022 pakte ze de driekleur. De naar Balen uitgeweken West-Vlaamse is fier op die drie titels.

“Soms wordt wel eens gelachen met kampioenen bij de nevenbonden. Dat is niet terecht”, benadrukt de 29-jarige renster van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen. “Ook wij moeten trainen en ons verzorgen. Wij halen ook gemiddelden van veertig per uur. Met twee keer trainen en in het weekeinde koersen kom je er niet langer. We moeten er steeds meer voor doen en laten. De LWU staat ook altijd in voor perfecte organisaties.”

Zoals recent het BK in het Oost-Vlaamse Nazareth. Acke sprintte sneller dan Sylvia Debboudt en Marjolijn Boerjan. “Een volledig vlak parcours: toen ik in Nazareth arriveerde, wist ik meteen dat de wedstrijd op een sprint ging uitdraaien. Gemakkelijk hebben ze het mij niet gemaakt – er waren veel aanvallen – maar ik wist dat ik op alles wat bewoog moest reageren. Dat heb ik gedaan. De tegenstand heeft me niet kunnen verrassen.”

Daphné, partner van de Nederlandse veldrijdster Maud Kaptheijns, maakt af en toe een zijsprongetje richting de koersen van Cycling Vlaanderen. Zo was ze vorige zaterdag aan de slag in Erembodegem. “Die koersen moet ik ondergaan”, geeft ze toe. “Kan ik me in het peloton handhaven, dan ben ik content. In Erembodegem reed ik een goeie koers, maar in de laatste ronde kwam ik de man met de hamer tegen. Wellicht omdat ik onder de loden zon een drinkbus had gemist. Na de koers voelde ik me echt ziek. Gelukkig ging dat snel voorbij. Maandag en dinsdag heb ik al in Nederland gekoerst.” (HF)