CT Frituur De Flandrien-Yprauto wil zich dit seizoen laten opmerken: “In de toekomst ook met jeugd werken”

Eind 2019 stonden Sven Claerhout en Matthias Declerck aan de wieg van een nieuw Roeselaars wielerteam. Ze konden het niet weten, maar dat tijdstip was heel slecht gekozen. Want door de coronacrisis moest de nieuwe ploeg, net als ieder van ons, in z’n kot blijven.

“En 2021 was door dezelfde pandemie maar een half seizoen”, zucht Sven Claerhout. “Die coronaperikelen kostten ons hoofdsponsor Aluvan. Dat bedrijf stopte een serieuze som in onze ploeg, maar return kwam er niet, want we konden tot 9 juni 2021 amper koersen.”

“Door het afhaken van Aluvan moesten we op een andere manier proberen om aan centen te geraken. In het najaar van 2021 deden we dat met een pannenkoekenverkoop. Vorige week zaterdag organiseerden we een eetfestijn met aansluitend ploegvoorstelling.”

Tien renners

Eveneens om wat zaad in het bakje te krijgen. Cyclingteam Frituur De Flandrien-Yprauto telt dit jaar tien renners. De Nederlandse belofte Jarno Dhondt is één van hen. Bij de elite zonder contract zullen Bruce Deboot, Jonas Decouttere, Justin Maelegheer en Sven Claerhout de clubkleuren proberen tonen.

Kevin Staelens, Stijn Dupon, Xavier Vanhaelewyn en Matthias Declerck zullen de wedstrijden van de nevenbonden kleuren. En Jorn Montaigne zal dit najaar opnieuw op de crossfiets springen.

“In onze ploeg is een goeie sfeer het belangrijkste”, gaat Claerhout verder. “We hangen goed aan elkaar en zullen deze lijn proberen doortrekken. In de midweekwedstrijd in De Haan startte ik vorige week woensdag mijn seizoen op. Deze zomer hoop ik weer enkele keren de top tien te halen. Met de ploeg hebben we plannen om in de toekomst ook met jeugdrenners te werken.”

