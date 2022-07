Corneel Vanslembrouck wint in Moen: “Gewoon elke wedstrijd beuken”

Nieuweling Corneel Vanslembrouck bekroonde eind juni zijn knappe seizoen met een overwinning in Moen. De 15-jarige Bredenaar maakte er als hardrijder pur sang een lange solo van.

“In het begin had ik het nochtans even moeilijk, want door de examens had ik een week geen koersen gereden”, vertelt de tweedejaarsnieuweling. De renner van FlandersColor-Galloo mikte daarom vooral op een plaats in de top tien. “Het was een redelijk snelle wedstrijd, met constant aanvallen. Ik denk dat ik op het goede moment aangevallen heb, ook dankzij het afstopwerk van de ploeg.” Na een solo van ongeveer 25 kilometer mocht de Bredenaar voor het eerst dit seizoen het zegegebaar maken. “Ik had ergens wel verwacht een keer te kunnen winnen, maar niet zo snel.”

Topseizoen

Corneel Vanslembrouck startte zijn reeks podiumplaatsen met een bronzen medaille op het PK tijdrijden. Een paar weken later was het in Adinkerke weer brons in de wegrit. “Dat was ook een pittige wedstrijd met heel veel aanvallen. Meer zat er niet in, want ik ben niet echt een sprinter. Door mijn verrassingsaanval op het einde kon ik wel derde worden.” De hardrijder werd in 2022 ook al derde in Oostnieuwkerke en tweede in Ingelmunster en Bachte-Maria-Leerne. “Ingelmunster was mijn beste prestatie, denk ik. Daar zijn we met twee vanaf de eerste ronde weggereden, en het peloton heeft ons niet meer teruggezien.”

Momenteel geniet de Kinderkrak van Bredene in de Franse Alpen van een vakantie met zijn gezin. Zo beklom hij al de Col de Vars. Een specifiek doel heeft de 15-jarige renner de rest van dit seizoen niet. “Natuurlijk zal ik proberen om nog een overwinning te boeken. Maar ik ga vooral gewoon zoals altijd elke wedstrijd beuken.” (ACR)