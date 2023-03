Corneel Vanslembrouck is in zijn sas bij nieuwe ploeg

Corneel Vanslembrouck heeft zijn eerste wedstrijden bij de junioren achter de rug. De 16-jarige hardrijder uit Bredene komt sinds dit seizoen uit voor de Molenspurters Meulebeke.

“Ze hadden me vorig jaar al eens gevraagd. Ik kende er al een paar mensen en een paar renners. En het is iets dichter bij huis, ook”, verklaart Corneel zijn keuze. Met de Molenspurters trok de eerstejaarsjunior in de krokusvakantie naar het Spaanse Altea. “Mijn eerste buitenlandse stage is heel goed meegevallen. We deden een paar leuke beklimmingen. Ik kan wel wat klimmen, maar weeg toch iets te veel om het echt graag te doen (lacht). Er is ook een goeie sfeer in de ploeg.”

Nog in opbouw

Na zijn openingswedstrijd in De Klijte stond zaterdag onmiddellijk Nokere Koerse op het programma. “Er is nog een beetje ruimte voor verbetering, maar ik kon goed volgen in het peloton. Op het einde heb ik dan nog kunnen werken voor kopman Seppe Leman, die helaas gevallen is in de sprint.” Als nieuweling stond Vanslembrouck bekend om zijn onstuitbare aanvalslust. “Nu is het nog een beetje afwachten om zelf de koers te maken. In De Klijte heb ik te vroeg aangevallen en dat daarna bekocht. Ik zit ook nog in de opbouw.”

De Guido Reybrouck Classic bestaat voor het eerst uit twee etappes, waardoor de jonge Bredenaar ook een tijdrit voorgeschoteld krijgt. “We zien wel wat het wordt, want het is de eerste keer bij de juniores. Maar vorig jaar vond ik de tijdritten wel leuk.” Na Damme wachten wellicht wat kleinere wedstrijden. “Grote koersen spreken natuurlijk aan, maar kermiskoersen zijn leuk voor de afwisseling. Ik wil dit seizoen proberen zoveel mogelijk toptienplaatsen te halen, en op een constant niveau te rijden.” (AC)