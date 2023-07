Corneel Vanslembrouck blijft voor de aanval kiezen: “Ik verveel me als ik niets zit te doen in het peloton”

Corneel Vanslembrouck ontpopt zich ook bij de juniores tot een hardrijder pur sang. De 17-jarige Bredenaar finishte knap tiende op het BK tijdrijden én mocht al eens het zegegebaar maken. “Ik had niet verwacht dat ik al zo snel zou kunnen winnen.”

Bij de nieuwelingen moest Corneel Vanslembrouck vorig seizoen bijna tot de zomer wachten op een overwinning. Als eerstejaarsjunior was het echter op 1 april in Varsenare al raak. “Dat had ik zeker niet verwacht, want ik dacht gewoon af en toe eens top tien te rijden. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje geluk heb gehad. Ik heb het ook te danken aan de fantastische steun van mijn ploegmaat Seppe Leman.”

Molenspurters

De Bredenaar zette de beslissende ontsnapping op poten na een premiesprint. “Op twee à drie kilometer van het einde heb ik dan een verrassingsaanval geplaatst. De anderen keken een beetje naar snelle sprinter Seppe, die uiteindelijk ook nog tweede werd.”

De renner van Molenspurters Meulebeke blijft dus duidelijk trouw aan zijn aanvallende tactiek. “Ik probeer zoveel mogelijk zo te koersen, want dat is plezanter. Ik verveel me als ik niets zit te doen in het peloton. (lacht) Er zijn wel meer krachtige renners bij de juniores. Ik kan dus minder zomaar volle bak alles geven. Maar dat maakt het ook leuker.”

Op het PK in Torhout liet Corneel op die manier een mooie zesde plaats noteren. “In de sprint voor de tweede plaats was ik wel een beetje leeg. Ik had te veel gegeven, onder andere door een ronde alleen voorop te blijven rijden.”

Ook tegen de klok maakte Vanslembrouck opnieuw indruk, met vooral een tiende plaats op het BK. “Ik ben ook beter geworden door het materiaal, denk ik. Op het BK reed ik voor het eerst met een vol achterwiel en dat heeft toch wel een verschil gemaakt. Vooraf had ik gegokt dat top twintig het hoogste haalbare was. Tiende en derde eerstejaars was dus echt wel zot.”

Ondanks een relatieve rustperiode hield de jonge Bredenaar recent ook een goed gevoel over aan het driedaagse Vermarc Cycling Project en aan Menen-Kemmel-Menen. “Die twaalfde plaats in Menen-Kemmel-Menen had ik zelf zeker niet verwacht. Vooraf zou ik top twintig al fantastisch gevonden hebben.”

WestSprint

Een specifiek doel of ambitie heeft Corneel de komende weken en maanden niet. “Ik kijk gewoon naar elke koers uit. Ik hoop wel in de top vijftien van WestSprint te eindigen. Nu sta ik zevende, maar er zijn een paar sterke gasten op komst.” (AC)