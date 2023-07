Comeback Ruben De Marez: “Goed zijn tegen sponsorkoers”

Nog iets maken van de resterende maanden van het seizoen en volgend jaar weer heel regelmatig presteren. Dat zit in het achterhoofd van Ruben De Marez (31) die maandag na een sleutelbeenbreuk in Roeselare weer optrad.

Voor De Marez was het een moeilijke winter. Een scheiding, verhuis van Sint-Baafs-Vijve naar Izegem, enzovoort. Tot overmaat van ramp kwam hij tijdens de avondwedstrijd voor elites zonder contract en beloften in Gullegem ten val. Een valpartij waarbij zijn sleutelbeen op vier plaatsen brak.

“In die wedstrijd ging het nochtans vlot”, blikt de pion van Dovy Keukens-FCC terug naar 2 juni. “Ik ging goed mee met onder meer Rutger Wouters en Benjamin Verraes. Na een bocht ging het fout. Een andere renner schoof iets te snel in, nam mijn voorwiel mee en ik ging over de kop. Mijn sleutelbeen was op vier plaatsen gebroken. De operatie kon snel worden uitgevoerd. Tien dagen moest ik me volledig stilhouden.”

Beker van België

Daarna volgde een rustige opbouw. “Vorige zaterdag heb ik voor het eerst 150 kilometer kunnen trainen”, glundert De Marez. “Ik probeer goed te zijn tegen de sponsorkoers van maandag 7 augustus in Rumbeke. Die wedstrijd heb ik al twee keer kunnen winnen. Hopelijk kan ik weer meespelen voor de zege.”

Ook de Omloop van de Grensstreek in Wervik op dinsdag 22 augustus staat in zijn agenda aangestipt. Niet voor zichzelf, maar om ploegmaat Franklin Six naar de leidersplaats in de Beker van België te loodsen. “Daar kan het verschil worden gemaakt”, weet De Marez. Op het tijdrijden focust De Marez niet meer. Op een sterke campagne in 2024 wel. “In de wedstrijden die ik afwerkte had ik niet het gevoel dat ik er voor spek en bonen bij reed”, aldus De Marez. “Dus denk ik niet meer aan stoppen.” (HF)