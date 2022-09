Ciske Aneca al in wintermodus: “Mountainbike staat al klaar”

Ciske Aneca raakte na 18 september zijn koersfiets niet meer aan. In Werken (17/9) noch Westrozebeke (18/9) speelde hij een rol van betekenis, zodat hij in winterrust ging.

“Precies alsof ik tegen mijn zin naar de koers ging”, vertelt de 28-jarige eliterenner zonder contract. “Eens aan de start, was de goesting terug, probeerde ik mee koers te maken, maar zowel in Werken als in Westrozebeke botste ik op mijn limieten. Vandaar dat ik besliste mijn seizoen af te sluiten. Nu heb ik daar al een beetje spijt van.”

Met andere woorden: Aneca zit volgend seizoen zeker weer in het peloton. Of dat opnieuw in de kleuren van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen is, staat nog niet vast. De renner uit Ruddervoorde zat al eens rond de tafel met teambaas Luc Courtens, maar moet de knoop nog doorhakken.

“Had ik dit seizoen bij Cycling Vlaanderen geen wedstrijd gewonnen, dan was ik gestopt. Bij mijn huidige ploeg zitten veel sterke renners. Ik ga nog altijd graag mijn eigen kans. Het is misschien beter om voor een team te kiezen dat wat kleiner is, wat minder toppers heeft. Ik heb contacten, maar een beslissing heb ik nog niet genomen.”

Corona

Aneca is opgelucht dat hij dit seizoen een paar goeie periodes kende. “In juni werd ik enkele keren tweede en derde, maar daarna kreeg ik corona”, zucht hij. “In augustus kende ik weer een goeie periode. Met winst in Rumbeke en een zevende plaats in de interclub in Wervik. Ik reed ook het BK in Sint-Lievens-Houtem, maar nam die week wat te veel hooi op de vork. Wellicht heb ik me geforceerd. Na dat BK kwam het niet meer goed. Mijn koersfiets is nog niet gekuist, maar mijn mountainbike staat al klaar om de trainingen te hervatten.”