Chloé Desmet blijft progressie maken: “Nog niet aan mijn limiet”

Chloé Desmet is sinds enkele weken weer in competitie, na haar elleboogbreuk. Het koersritme moest even terugkomen, maar ondertussen heeft ze hard getraind voor enkele grote wedstrijden die eraan komen. “Ik zit zeker nog niet aan mijn limiet.”

Op dag twee van het Vermarc Cycling Project maakte Chloé een kwalijke val waarbij ze haar elleboog brak. Het verdict is in zo’n geval iedere keer hetzelfde: een kleine twee maanden geen koers. Sinds half juli rijdt ze opnieuw wedstrijden.

“Ik merk dat de explosiviteit een beetje weg is. Maar ik heb de afgelopen week hard getraind voor een aantal grote koersen die nog volgen, onder andere de klimwedstrijden van de Women Cycling Series en UCI-wedstrijden zoals de Tour de la Semois en Binche-Chimay-Binche. Stuk voor stuk koersen waar het parcours al voor een soort ‘natuurlijke selectie’ zorgt en daarin voel ik me thuis. Een pure sprintkoers, dat is minder voor mij weggelegd”, aldus de renster van KDM-Pack Cycling Team.

Wat meer lef

De 23-jarige dame elite is nog altijd maar aan haar tweede seizoen toe. “Ik heb al veel vooruitgang geboekt in vergelijking met vorig jaar, vooral op het vlak van conditie en in het peloton rijden. Maar ik laat me nog al te vaak wegzetten, waarschijnlijk een gebrek aan zelfvertrouwen. Of misschien beter: lef. Want ik zit zeker nog niet aan mijn limiet. Top twintig in grote koersen, top tien in kermiskoersen: waarom zou ik dat niet mogen ambiëren?”

Chloé is afgestudeerd als kinesiste. Eind augustus start ze bij Pulso Preventielab in Zwevegem, waar ze ook vaak zal geconfronteerd worden met het wielrennen. “Ik kijk er echt naar uit. Het lijkt me heel fijn om zo werk en hobby te kunnen combineren.” (RRK)