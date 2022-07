Cériel Desal hoopt pechperiode af te sluiten: “Opnieuw proeven van enkele najaarskoersen”

Tiende in de eindstand van de ZLM Tour! Voor neoprof Cériel Desal (22) een flinke opsteker. Zijn debuutseizoen werd tot nog toe gekenmerkt door pech. Op 16 juli hervat hij in de Slag om Norg in Drenthe.

Een coronabesmetting in de Ster van Bessèges. Hoesten en proesten in de aanloop naar de Grote Prijs Jempi Monseré in eigen stad. Buikgriep halfweg de Ronde van Normandië. En enkele dagen nadat hij op 1 mei in Frankfurt wederoptrad, knalde hij op training op een vrachtwagen.

“Ben blij dat ik het nog kan navertellen”, beweert Desal. “In een bocht naar rechts knalde ik op de voorkant van een camion en landde ik naast de wielen. Met een breuk in de arm en een spierscheur in mijn triceps als gevolg. Dat laatste was het ergste, want ik kon mijn arm niet strekken. Ik had een wonde aan de elleboog die werd gehecht. Pas nadat de draadjes waren verwijderd kon ik op de rollen trainen. Ik hoopte nochtans dat na mijn wederoptreden in Frankfurt alle pech voorbij was. Ondanks al die tegenslag liet ik de moed niet zakken en bleef ik me goed verzorgen.”

Val in de Moeren

Door dat ongeval op training moest de pion van Bingoal-Pauwels Sauces WB forfait geven voor de Vierdaagse van Duinkerke. Een maand later speldde hij in Brussels Cycling Classic weer een rugnummer op. Nadien kon hij ZLM Tour rijden. Die Nederlandse vijfdaagse sloot hij af met een tiende plaats.

“De tweede etappe was een waaierrit: ik kon me in de eerste groep handhaven”, blikt Desal terug. “Ook in de slotrit was er door een valpartij een breuk in het peloton. Ik zat weer in het eerste deel waardoor ik in de eindstand nog drie plaatsen opschoof en tiende eindigde. In het BK in Middelkerke kwam ik tijdens de eerste passage door de Moeren ten val. Ik kon snel weer verder, sloot in de finale voorin opnieuw aan en kon nog wat werk opknappen. Maar door een valpartij aan een rotonde werd ik in de slotronde opgehouden.”

Arctic Race in Noorwegen

Intussen bereidt Desal zich voor op het najaar. Dat begint voor hem met de Slag om Norg, een Nederlandse wedstrijd met enkele gravelstroken, door z’n team recent aan het programma toegevoegd. “In de aanloop naar het tweede deel van het seizoen werken we met de ploeg nog een stage van drie dagen in Stoumont af”, gaat Desal verder. “De Slag om Norg rijd ik zeker. Of ik de Ronde van Wallonië kan doen ligt niet vast. Ik hoop enkele koersen waarvan ik vorig jaar mocht proeven opnieuw te rijden. Zoals de Arctic Race in Noorwegen, de Egmont Classic in Zottegem en de Grote Prijs Jef Scherens in Leuven.”