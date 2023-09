Céleste Belpalme goed op dreef na pauze

Tweedejaarsnieuweling Céleste Belpalme (Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel) is de laatste weken goed op dreef. De Ieperling verzamelde de afgelopen weken enkele mooie toptiennoteringen, waaronder een tweede plaats in Hulste.

Belpalme verdween in juni door rugproblemen even uit competitie, maar is nu helemaal terug. “Na Koksijde heb ik besloten om een pauze in te lassen en mijn rug te laten genezen”, legt hij uit. “Ik heb de hele zomer hard gewerkt om nu in deze periode goed voor de dag te komen.” Met een zesde plaats in Vichte, een negende in Kortemark en een tweede in Hulste werpt dat harde werk ook zijn vruchten af. “Het is leuk om voor mijn inzet beloond te worden. Afgelopen weekend reed ik in Wellin, een koers met aardig wat klimwerk. Het gevoel bergop was zeker goed, wat vertrouwen geeft voor de komende weken waarin ik me zeker nog wil laten zien.” In Wellin draaide het uit op een sprint, maar die verliep hectisch voor Belpalme. “Ik rekende op een sprint, want bergop kon ik volgen, maar ook niet meer dan dat. Ik zat vrij goed gepositioneerd, maar op vierhonderd meter van de streep ging de renner voor mij vol in de remmen. We kwamen gelukkig niet ten val, maar een goed resultaat kon ik vergeten. Het goede gevoel neem ik wel mee.”

Leerproces

Volgend jaar maakt de Ieperling de overstap naar de junioren. “Ik heb nog geen concreet zicht op volgend seizoen, maar ik zou heel graag de UCI-koersen kunnen rijden. Het eerste jaar is altijd een leerproces, maar ik hoop wel goed mee te kunnen in de grote wedstrijden. Het zal moeilijk worden om als eerstejaars aan de start te komen, maar ik zou graag al meedoen aan wedstrijden zoals Nokere Koerse of Kuurne-Brussel-Kuurne om mijn grenzen daar af te tasten.” Maar eerst wil Belpalme zijn laatste weken als nieuweling zo goed mogelijk afwerken. Zondag start hij in Parike-Brakel. “Een lastige wedstrijd, met het nodige klimwerk, maar ik kijk er zeker naar uit nu het gevoel bergop goed zit. Verder plan ik nog om zeker tot begin oktober te koersen”, besluit de jonge renner. (LR)