Camille Cottenies: jong veldrittalent

Camille Cottenies is een van de jongste wielertalenten uit de regio. Amper tien is ze, maar de wielermicrobe heeft ze al goed te pakken. Ze weet goed haar mannetje te staan, dit veldritseizoen behaalde ze al een vijftal overwinningen.

Camilles wielercarrière is – uiteraard – nog jong. Pas in augustus 2022 reed ze haar eerste wedstrijd. “Ik heb wel even moeten zagen bij mama en papa, zij vonden het nog te vroeg om al te koersen. Maar papa heeft vroeger gekoerst, mijn broer Matteo ook even, dus uiteindelijk konden ze bijna niet anders”, klinkt het. Dat ze in de winter ook ging crossen, was oorspronkelijk niet de bedoeling. “Maar toen ze enkele wedstrijden gereden had met haar promovergunning, was het seizoen afgelopen en dat vond ze wel echt jammer. Dus niet veel later stonden we dan toch op de cross”, lacht papa Giovanni.

Dit seizoen behaalde de renster van Litubel Parket-Vanbrabant Chauffage-Wielerteam Waregem al vijf overwinningen, waaronder ook het Belgisch kampioenschap bij de LRC in Aalbeke. Ze kan echter ook in de wedstrijden van Cycling Vlaanderen goed uit de voeten, en zelfs in de drukker bezette wedstrijden in Nederland – waar ze ook al won. “In België zijn er niet zoveel meisjes van mijn leeftijd die crossen, in Nederland een stuk meer. Het is ook altijd goed georganiseerd ginder, dus ik vind het wel leuk om geregeld eens de grens over te steken”, aldus de minieme.

Nieuwe ploeg

Volgend jaar verkast Camille naar de ploeg van de Jonge Rakkers Vollezele, waarbij haar leeftijdsgenote én goede vriendin Aliéna Paridaens rijdt. “Zij is echt een van de toppers van het moment. Ik kom goed overeen met haar, dus het moet wel leuk zijn om in dezelfde ploeg te rijden”, legt ze uit. “En ze vindt de roze outfit van Vollezele ook wel heel mooi”, voegt papa nog snel toe.

Camille zit in het vierde leerjaar aan de Stedelijke Basisschool Noord in Hulste. “Toen ik Belgisch kampioen geworden ben, trakteerde de klas me op een hartelijk applaus, wat ik wel fijn vond”, besluit ze. (RRK)