Bruce Deboot stopt ermee: “Op hoogtepunt”

Ook al is hij pas 27 jaar, na de Omloop van het Hoogserlei in Tielt hing Bruce Deboot de competitiefiets aan de spreekwoordelijke haak. Zestien seizoenen zijn voor hem genoeg geweest. Met de zege in Beitem is zijn honger gestild.

“Het is genoeg geweest”, valt Deboot met de deur in huis. “Wielrennen is een hobby waar veel tijd in kruipt. Met die overwinning op 8 juli in Beitem heb ik mijn doel bereikt. Bij de elite zonder contract wou ik ooit een koers winnen. Tegen mijn vrienden had ik zelfs altijd gezegd dat ik meteen zou stoppen na een zege. Na Beitem deed ik toch nog drie maanden verder.”

In die periode verzamelde de pion van CT Declercq Schrijnwerk-Yprauto nog heel wat toptienplaatsen. Toch houdt hij het voor bekeken. Ook al beweren ze dat je op je 27ste op je sterkste bent. “Dat wordt gezegd, maar ik voel dat ik niet meer zal verbeteren”, antwoordt Deboot. “Win ik bij de elite zonder contract een tweede koers, dan zal dat niet tot dezelfde euforie leiden als in Beitem. Dat zou niet meer zo tof zijn. Ik win er liever eentje dan vijf of tien.”

Het was van bij de junioren geleden – de Egemnaar won op 1 juni 2014 in Haringe – dat hij de handen in de lucht mocht gooien. Een zege bij de jeugd die voor hem een kantelpunt was. “Ik begon bij de twaalfjarige aspiranten te koersen, maar toen reed ik vooral halve wedstrijden, want ik werd meestal snel gedubbeld”, herinnert Deboot zich. “Vanaf de nieuwelingen werd ik beter. Dit is mijn zestiende seizoen als wielrenner. Het is goed geweest.”

Voor het plezier

Deboot, voltijds aan de slag bij het socialistisch ziekenfonds Solidaris in Kortrijk, blijft wel fietsen. Zelfs in de kleuren van zijn team dat met LK Projects voor volgend seizoen een derde naamsponsor vond. “Ik zal nog wel eens een Gran Fondo rijden en een paar veldritten bij nevenbond LRC”, besluit Deboot. “Puur voor het plezier. Ik ga niets meer doen tegen mijn goesting. En trainen? Doe ik een uur langer over een Gran Fondo, geen probleem. Zo lang mijn maten me niet uit de wielen rijden”, lacht hij. (HF)