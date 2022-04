Broers Warre en Lomme Van den Meerssche strijden apart op de fiets: “Presteren om aanspraak te maken op selecties”

Dit weekend wagen de Tieltse broers Warre en Lomme Van den Meerssche op uiteenlopende terreinen hun kans. Tweedejaarsjunior Warre rijdt zaterdag E3 Saxo Bank Classic, tweedejaarsnieuweling Lomme trekt naar de provincie Luik voor Tour de la Basse Meuse.

Met een tweede plaats in de regionale koers in Sint-Maria-Lierde en een achtste in de Topcompetitieproef in Vezin liet Lomme Van den Meerssche de eerste twee maanden van dit seizoen al enkele puike resultaten noteren. Hij laat zijn West-Vlaamse kampioenstrui zien. Dat is het voornaamste. Zaterdag en zondag zal hij die provinciale trui een laatste keer in competitie aantrekken. Tenzij hij op 7 mei in De Panne zichzelf als West-Vlaams kampioen opvolgt.

“Iets wat ik zeker ga proberen”, toont Lomme Van den Meerssche de juiste spirit. “Maar eerst die Tour de la Basse Meuse. Een tweedaagse waar ik echt naar uitkijk. Zeker na die achtste plaats in Vezin. Daar ging het klimwerk heel goed. Ik vermoed dat die Waalse hellingen mij liggen.”

“Tour de la Basse Meuse valt samen met het Belgisch kampioenschap tijdrijden zondag in Gavere. De beste nieuwelingen van het land geven de voorkeur aan die titelstrijd. Wat perspectieven opent voor een goed eindresultaat in die tweedaagse. Ik durf hopen op een plaats in de top tien.”

Proloog en twee ritten

Die rittenkoers voor nieuwelingen opent zaterdagvoormiddag met een proloog van 1,6 km in Saive. Na de middag is er een rit in Blegny met negen hellingen. De finale wordt zondag in Haccourt gereden. Dan staan vier beklimmingen op het traject.”

“Lomme’s broer Warre zal dan al bijna gerecupereerd zijn van de inspanningen in E3 Saxo Bank Classic Harelbeke. Hij wordt zaterdag over negen hellingen in de Vlaamse Ardennen gestuurd. De pion van Avia-Rudyco werkte al Tombroek Koerse in Rollegem af.

“Voor mij was dat de kennismaking met de manier van werken van mijn nieuwe ploeg”, verduidelijkt Warre. “Iedereen in het team kreeg een bepaalde opdracht. Ik vermoed dat dit zaterdag in E3 Saxo Bank Classic niet anders zal zijn.”

“Het wordt mijn eerste UCI-koers. Denk dat ik een eerder afwachtende houding zal aannemen. Overleven wordt het eerste doel. Ik heb de indruk dat ik iets sterker ben dan vorig jaar. Maar ik zit ook in een betere ploeg. Uitslagen halen is niet langer ondergeschikt. Je moet ze kunnen voorleggen om aanspraak te maken op selecties.”

(HF)