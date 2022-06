Broers Jasper en Floris Dejaegher ademen koers: “Een echte klimmer zoals Floris ben ik niet”

De familie Dejaegher uit Gistel ademt koers. Zowel Jasper (21) als Floris (17) houden van de wielersport. Jasper is stilaan terug de oude na een vervelende knieblessure. Floris werd onlangs derde op het PK voor junioren en wil die goede lijn graag doortrekken.

Jasper rijdt dit seizoen voor Mini Discar Cycling Team, maar kende heel wat pech. Hij stootte zijn knie tegen een paaltje en stond zo vijf weken aan de kant. Gelukkig moest hij niet geopereerd worden, maar Jasper kreeg wel een inspuiting in de knie. “Een tweetal weken geleden heb ik de trainingen hervat. De conditie was ver te zoeken, want ik heb vijf weken stilgelegen. Ik hoop eind juni opnieuw in competitie te komen. Ik ga beginnen met een paar kermiskoersen te rijden en daarna trek ik naar de Vogezen om opnieuw in topvorm te geraken. In de zomer rijd ik onder meer de Ronde van Luik en de Ronde van Namen. Ik vind mezelf een hardrijder die het best tot zijn recht komt in harde wedstrijden. Een echte klimmer zoals Floris ben ik niet, omdat ik daarvoor te veel weeg.”

Bij eerstejaarsjunior Floris daarentegen loopt alles op wieltjes. Op het provinciaal kampioenschap voor junioren in De Haan-Vosseslag kwam de renner van Gaverzicht-Be Okay-AGS als derde over de streep. “Dit seizoen wil ik me nog eens tonen in wedstrijden zoals le Triptyque Ardennais. Klimkoersen zijn de wedstrijden die me het best liggen. Verder staat ook de lastige wedstrijd in het Waalse Couvin aangestipt op de kalender. Ik moet nog werken aan mijn explosiviteit en aan mijn positionering, maar zie mezelf vooral als een klimmer die later goed voor de dag kan komen in het hooggebergte. Ik heb ook de lichaamsbouw van een renner die goed bergop rijdt.”