Broers Alec en Loïc Segaert: “Altijd al een goede band gehad”

De broers Segaert werden tijdens de WestSprint-show even aan de tand gevoeld door gastvrouw Ine Beyen en de vier overige laureaten.

“Of Loïc een goede coach is? Hij kent me heel goed, wat een groot voordeel is, en ik heb het volste vertrouwen in hem. Het geloof in elkaars capaciteiten is wederzijds”, steekt Alec de loftrompet over zijn broer.

Technische info

Tijdens de koersen heeft Alec graag zijn broer erbij in de volgwagen. “We hebben op dat moment wel geen rechtstreekse communicatie, maar via de ploegleider geeft Loïc technische info door. Als er zo’n informatie doorgegeven wordt, weet ik dat het van hem komt. Hij krijgt tijdens de race veel info binnen via zijn gsm en geeft die dan door.”

Loic pikt in: “Ik krijg inderdaad veel binnen via mijn smartphone. Daarnaast heb ik dan ook een overzicht van de wattages op papier en die geef ik door tijdens de wedstrijd via de ploegleider. En dan bekijk ik de tijden, zodat we weten hoe hij bezig is en wanneer hij moet versnellen of tempo houden.”

Klassieke coureur

Of Alec dan altijd die vooropgestelde vermogens haalt? “Nee, dat lukt niet altijd”, lacht Alec. “Die schema’s zijn altijd uitgerekend voor wanneer je een goede dag hebt. Maar soms voel je je wat minder. Dan is het een klik maken en ervoor blijven gaan. Aan de streep zien we dan wel wat het opgeleverd heeft.”

Door de laureaten van WestSprint werden de broers nog aan de tand gevoeld. Een van de vragen was hoe Alec, die prof wordt bij Lotto Dstny vanaf halfweg 2024, zijn toekomst als renner ziet. “Ik hoop vooral een klassieke coureur te worden. Maar alles gebeurt stap per stap en in overleg met mijn broer en de ploeg. Niet alleen de koers, maar ook alles ernaast wordt thuis besproken. (lacht) Ik denk dat mijn broer alles over mij weet.”