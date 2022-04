Briek Plasman trekt zondag ten strijde op het BK Tijdrijden: “Pas tevreden als ik plek in de top 15 behaal”

Ook beschrijft hij zichzelf niet als specialist, toch pikt Briek Plasman zondag in het Oost-Vlaamse Gavere het Belgisch kampioenschap tijdrijden mee. Bij de eerstejaarsnieuwelingen hoopt hij de top vijftien te halen.

Twee weken geleden waagde de pion van Jonge Renners Roeselare in eigen Baliebrugge-Ruddervoorde – hij woont in een zijstraat van het parcours – zijn kans tijdens het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden. Plasman strandde op net geen vijf seconden van bronzen medaillewinnaar Mathis Bruynooghe.

Tegen de klok

“Dankzij die vierde plaats mag ik meedoen aan het BK”, glundert Plasman. “Tijdrijden is nochtans niet mijn sterkste punt, maar ik wil het wel blijven doen. Om te proberen verbeteren in die discipline. Op die tijdrit bereid ik me niet speciaal voor. Het parcours in Gavere zal ik zondagochtend, net voor de start, verkennen. Eindig ik binnen de eerste vijftien zal ik heel tevreden zijn.”

Een realistische doelstelling van de student sportwetenschappen aan Sint-Rembert in Torhout. Hij eindigde dit seizoen al twee keer vierde in wegkoersen. “In Veldegem was ik heel tevreden met de vierde plaats”, blikt Plasman terug.

“Daar was het een wedstrijd met de tweedejaars. De sprint was niet echt hectisch, ik kon me goed plaatsen en werd zo vierde. Over mijn vierde plaats in Ledegem was ik ontgoocheld. Dat was een koers met enkel eerstejaars. In de laatste bocht richting aankomst zat ik niet goed, ik had me laten insluiten en kon niet echt een sprint rijden.”

Explosief

Nochtans karakteriseert de vijftienjarige kerel zich als vrij explosief. Logisch dat hij weg en veld combineert. Alleen verliep de voorbije winter niet vlekkeloos. “Door problemen met mijn rug heb ik mijn veldritseizoen tot twee keer toe moeten onderbreken”, verduidelijkt Plasman. “Vandaar dat ik ook nu iedere week naar de kinesist ga om oefeningen te doen die mijn rugspieren op termijn moeten verstevigen. Dat probeer ik te onderhouden.”

Toch lijkt het erop dat Briek Plasman de overstap van aspiranten naar nieuwelingen goed verteerde. In Boezinge bracht hij een maand geleden ook al Gent-Wevelgem, de Katjeskoers, tot een goed einde. “Mijn eerste wedstrijd over tachtig kilometer die ik zonder in de problemen te komen kon uitrijden”, klinkt Plasman terecht fier. “Ik eindigde in de groep als 47ste. Best een mooi resultaat.”

(HF)