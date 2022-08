Briek Plasman in West-Vlaanderen Cycling Tour: “Witte trui zou mooi zijn”

Briek Plasman, West-Vlaams kampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen, mag vanaf volgende week donderdag de West-Vlaanderen Cycling Tour rijden. Komt hij in aanmerking voor de witte trui voor de sterkste eerstejaars?

In Heestert legt Plasman zaterdag de laatste hand aan zijn voorbereiding op de vierdaagse rittenkoers. Het wordt zijn eerste meerdaagse bij de U17. “Vorig jaar heb ik een driedaagse bij de aspiranten gereden”, herinnert de pion van Jonge Renners Roeselare zich nog. “Die begon met een tijdrit, dat was een korte eerste dag. De tweede dag was in eigen Ruddervoorde. Daar heb ik wel goed gereden, maar ik sprintte niet mee. De slotrit in Schuiferskapelle had ik nog altijd behoorlijk goede benen en werd ik ondanks een probleem met mijn ketting in de laatste bocht nog zevende.”

Meerdaagsen bij aspiranten en nieuwelingen vergelijken is uit den boze. In de West-Vlaanderen Cycling Tour staat een etappe in Bellegem op het menu, daags nadien een rit in Meulebeke, op zaterdag 20 augustus een individuele tijdrit in Stasegem en op zondag een finalerit in Rekkem. Briek Plasman hoopt dat het er volgende week iets minder hectisch aan toe gaat dan tijdens het Belgisch kampioenschap twee weken geleden in Brasschaat.

Saai BK

“Dat was eigenlijk een saaie wedstrijd”, weet Plasman nog. “Over een parcours met heel veel brede wegen. De snelheid lag voortdurend behoorlijk hoog. Ik vond het bijzonder moeilijk om op te schuiven in het peloton. En als ik al eens vooraan geraakte, was het heel lastig om die positie vast te houden. Ik ben nog een beetje te klein om mij in zo’n grote meute vooraan te handhaven. Zat ik even voorin was ik die plaats na de volgende bocht opnieuw kwijt.”

Aan zijn conditie lag dat niet. Vorige zondag werd Plasman in Egem vijfde, een mooi resultaat aan het einde van een koers met heel wat sterke renners. Goed voor het vertrouwen van de West-Vlaamse kampioen die in het Vlaams kampioenschap in St-Martens-Bodegem net naast een medaille greep. “In aanmerking komen voor de leiderstrui bij de eerstejaarsnieuwelingen zou heel leuk zijn”, beseft Plasman. “Daarvoor zal ik zaterdag in Stasegem een goeie tijdrit moeten rijden. Dat is niet echt een specialiteit. Ik ga mijn best doen. In de meeste wedstrijden eindig ik bij de beste vijf eerstejaarsnieuwelingen. Die lijn hoop ik in de West-Vlaanderen Cycling Tour door te trekken.”