Briek Plasman: “Graag naar BK ploegentijdrijden”

Briek Plasman, West-Vlaams kampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen, hervat zaterdag in Lichtervelde. Met zeven ploegmaats van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare bereidt hij tussen de examens door het BK ploegentijdrijden van zondag 3 juli in Montenaken voor.

“Vorige vrijdag trainden we een eerste keer samen”, verduidelijkt de renner uit Ruddervoorde. “Op het parcours van het PK tijdrijden in eigen Baliebrugge. Voor mij heel makkelijk, want ik woon langs de omloop. Het BK rijden we met zes, voorlopig zijn we met acht. Ook Mauro Adyns, Staf Cappon, Wout Hemeryck, Devlin Feys, Emile Vanspeybrouck, Michiel Debeaussaert en Cédric Deceuninck zitten in de voorselectie. Deze week last ploegleider Gerdi D’hondt nog een extra training in. Ik vermoed dat hij nadien het zestal bekendmaakt dat het BK mag afwerken. Hopelijk ben ik erbij, dan pik ik die ervaring mee.”

Drie dagen na dat nationale kampioenschap komt Plasman ook aan de start van de klimkoers in het Luxemburgse Herbeumont. Ook dat wordt voor hem een nieuwe ervaring. “Ik vermoed dat het klimwerk niet meteen mijn ding zal zijn”, weet Plasman. “Toch heb ik me ingeschreven voor Herbeumont en ook voor de tweede klimkoers in Couvin. Als je die wedstrijden kunt uitrijden, is dat een hele prestatie.” Een andere belangrijke datum in de agenda van Briek Plasman is het BK voor eerstejaarsnieuwelingen op zondag 31 juli in Brasschaat. Recent sprintte hij op het Vlaams kampioenschap in Sint-Martens-Bodegem naar de vierde plaats. In die spurt moest hij Arthur Van Den Boer, Thor Feyaerts en Brend Van Aerschot laten voorgaan. “Op het BK worden het wellicht dezelfde tegenstanders”, vermoedt Plasman. “In Brasschaat zal het parcours volledig vlak zijn. Dat is iets voor mij.”