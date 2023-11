Brian Rigole over topseizoen: “Het ging beter dan gehoopt”

Brian Rigole mag terugkijken op een meer dan geslaagd seizoen 2023. De derdejaarsbelofte behaalde toptwintigplaatsen bij de vleet, ook in grote koersen. Volgend jaar zal je hem opnieuw in de vertrouwde outfit van Wielerploeg De Molenspurters Meulebeke zien, waar hij zich heel goed voelt.

Zijn eerste dichte ereplaats behaalde hij op het provinciaal kampioenschap in Tiegem, waar hij 6de belofte werd. Vanaf toen ging het almaar beter en in de laatste maanden van het seizoen kaapte hij de ene na de andere ereplaats weg. Zo finishte hij in de vijfdaagse Ronde van Oost-Vlaanderen nooit buiten de top-30, werd hij heel knap 15de op het Belgisch kampioenschap in Putte, en reed hij een sterke Omloop van de Grensstreek, met een 13de stek als gevolg. “Ik ben heel blij met de stap die ik heb kunnen zetten dit jaar. In sommige wedstrijden ging het echt nog een stuk beter dan ik had gehoopt. Ik had bijvoorbeeld nooit verwacht dat ik in de Textielprijs in Vichte, een bekende profkoers, top-twintig zou kunnen rijden. Of dat ik in het jongerenklassement van de Beker van België voor het podium zou kunnen meedingen – helaas kwam ik twee punten te kort daarvoor.”

“Ik heb dit seizoen vooral meer aanvallend gekoerst, en dat heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Volgend jaar wil ik graag nog een stapje beter doen. Dat zal opnieuw bij de Molenspurters Meulebeke zijn, met een vergelijkbaar programma als nu. Ik heb wel aanbiedingen gekregen van andere ploegen, maar geen enkel voorstel was echt beter, dus dan heb ik zeker geen reden om over te stappen. We rijden een mooi programma en de groep hangt heel goed samen, wat wil je nog meer?” aldus de student ontwerp- en productietechnologie aan Vives Kortrijk.

In 2024 wordt de Avelgemnaar laatstejaarsbelofte. Zijn droom is om door te kunnen stoten tot bij de profs, maar hij is daar realistisch in. “Ik zal proberen om er het maximale uit te halen, maar meer dan een of meerdere jaren op continentaal niveau zal er voor mij hoogstwaarschijnlijk niet in zitten.” (RRK)