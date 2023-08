Boerenjaar voor Mathias Vanoverberghe

Zondag strijden de beloften en elite zonder contract voor de Belgische titel in het Antwerpse Putte. Bij de elite zonder contract wordt Mathias Vanoverberghe ongetwijfeld een kanshebber. Zaterdag zette hij zijn zegeteller van het seizoen op zeven met winst in het criterium van Klerken, de goede vorm is dus duidelijk aanwezig.

Vorig jaar klokte Mathias af op twee overwinningen, in ook al een heel sterk seizoen. “Ik heb vorig jaar inderdaad een grote stap gezet, maar winnen was nog moeilijk. Dat dit seizoen een echt boerenjaar is, hoef ik niet onder stoelen of banken te steken. Ik slaag er blijkbaar in om mijn hoge niveau al een hele tijd aan te houden en daar ben ik blij om.” Van het Belgisch kampioenschap heeft de Zwevegemnaar alvast een doel gemaakt, al had hij liever een iets selectiever parcours gezien. “Ik heb het parcours van Putte nog niet in detail verkend, maar op het eerste zich ziet het er bijna overal breed uit en ook nagenoeg vlak. Het parcours mocht op zich gerust wat zwaarder voor mij, maar het zijn nog altijd de renners die de koers zullen maken.” Ook al ziet het parcours eruit alsof het een kroniek van een aangekondigde massasprint wordt, toch ziet de pion van Decock-Van Eyck-Van Mossel dit niet echt gebeuren. “Van de mannen in vorm is er volgens mij niemand die het echt op een massasprint wil laten uitdraaien. Ik denk dan aan renners zoals Guillaume Seye, Elias Van Breussegem, Wesley Van Dyck, ploegmaten Sven Noels en Niels De Rooze. Die zullen er volgens mij alles aan doen om niét naar een massasprint te rijden. Dat geldt ook voor mezelf: in een pelotonsprint ga ik geen risico’s nemen. Er komen nog koersen, hé. Dinsdag ben ik alweer aan de slag in de Omloop van de Grensstreek in Wervik, waar ik een vijfde stek in de Beker van België te verdedigen heb – misschien kan ik nog doorstoten naar plaats drie.” (RRK)