Bjorn Vermeersch keert terug naar het wielrennen. De ex-voorzitter van Wielerteam Ieper gaat aan de slag bij The Lead Out Cycling Academy. De Ieperling kiest zo voor een nieuwe uitdaging en zal dat doen in een nieuwe functie.

Sinds 2010 was Bjorn Vermeersch voorzitter van Wielerteam Ieper, maar in 2021 besloot hij zijn functie neer te leggen. “De laatste twee à drie jaar voelde ik dat het wat moeilijker ging. Niet vanwege het team, waarmee ik altijd een goede relatie heb gehad, maar vooral voor mezelf. De coronacrisis heeft daar ook geen goed aan gedaan en in die periode heb ik ook besloten dat ik ermee zou stoppen. Ik had het gevoel dat ik nog maar weinig kon betekenen voor het team.”

Maar de wielermicrobe raak je niet zomaar kwijt. “Stilaan begon het toch opnieuw te kriebelen om binnen de sport iets te doen, maar ik wilde wel iets anders dan het voorzitterschap. Ik heb daarom contact gezocht met The Lead Out Cycling Academy. In eerste instantie boden ze mij een rol als ploegleider aan maar daar heb ik voor bedankt. Dat zou meteen weer ieder weekend lange uren draaien zijn op de koers en dat wilde ik niet. Vooral omdat het niet te combineren valt met het werk. Bovendien doe ik nu regelmatig mee aan een loopwedstrijd en dat zou ik graag blijven doen.”

Sportief secretaris

Maar samen met het team vond Vermeersch toch een geschikte rol binnen het team. “Ik ben vanaf nu de sportief secretaris van het team. Dat omvat vooral de administratie rond het sportieve. Denk maar aan de inschrijvingen, de vergunningen en ga zo maar door. Iets wat binnen mijn interesse en capaciteiten ligt. Dat ik dit mag doen binnen een groot team zoals The Lead Out Cycling Academy is toch wel een ambitie die ik nu kan verwezenlijken.”

Tien nieuwe mensen

En groot is geen overdreven term. “Onlangs waren er inschrijvingsdagen en we tellen opnieuw een 160-tal renners. Daar heb je ook voldoende omkadering voor nodig. Ik ben een van de tien nieuwe mensen binnen het team. Ik ben heel blij met deze kans en heb volop goesting om mij te smijten”, besluit Vermeersch. (LR)