Bjorn Misseeuw is een van de jongste officials: “Een hobby voor iemand met een passie voor koers”

Bjorn Misseeuw (33) heeft een verleden op twee koerswielen, maar sinds zijn 24ste is hij op een andere manier actief in de wielersport: als official bij Cycling Vlaanderen. “Wij helpen op een of andere manier de Remco Evenepoels en Wout van Aerts van morgen mee ontwikkelen.”

Zijn verleden als competitiewielrenner omschrijft Bjorn Misseeuw als een mooie periode. “Ik amuseerde me, maar heb nooit de ambitie gehad om prof te worden. Ik deed het vooral om actief te blijven. Het was een uitlaatklep. Ik was een goeie pelotonvuller. Een winnaar ben ik nooit geweest. Toen ik begon met werken, ben ik gestopt.”

Toch bleef de Zedelgemnaar actief in de wielersport. In 2013 maakte hij zijn entree als official bij de West-Vlaamse afdeling van Cycling Vlaanderen. “Intussen houd ik me vooral bezig met de computerzaken en transponders”, legt Misseeuw uit. “Het technische aspect, dus. Dat is het belangrijkste onderdeel van mijn bevoegdheden op provinciaal niveau, hier in West-Vlaanderen dus. In de nationale wedstrijden maak ik me vooral nuttig als aankomstrechter, maar het gebeurt dat ik op bepaalde koersen ook voor andere zaken bevoegd ben.”

Jonger gezicht

Misseeuw, die beroepsmatig actief is in de sector van de voedingssupplementen en daarvoor dit jaar heel vaak op Britse bodem vertoeft, is al bijna een decennium één van de jongere gezichten bij Cycling Vlaanderen afdeling West-Vlaanderen. De almaar toenemende vergrijzing en het gebrek aan nieuwe, jonge krachten is hem uiteraard ook al opgevallen. “Dat zie je overal, die vergrijzing. In de besturen van organisaties, bij de seingevers en dus ook bij de officials. We hebben nood aan een gezonde afwisseling. De gepensioneerden hebben we zeker nodig, maar de aanwezigheid van jongeren die mee kunnen in de huidige ontwikkeling van de wielersport en maatschappij, is dat evenzeer. We moeten de laatste jaren almaar digitaler te werk gaan en dat vereist van de meeste mensen bij ons een bepaalde kennis van die materie”, benadrukt Misseeuw, die zelf ook al jarenlang zetelt in het bestuur van Velosport Veldegem, een club uit de streek die meerdere wielerwedstrijden per jaar organiseert. “We zijn met welgeteld twee bestuursleden en proberen ons uiterste best te doen, maar het is roeien met de weinige riemen die we momenteel hebben. Als we seingevers moeten zoeken, merken we ook daar een vergrijzing. De zoektocht naar bestuursleden is evenmin gemakkelijk. Maar we doen wat we kunnen.”

Wij zijn op zoek naar mensen met een hart voor deze sport

Misseeuw omschrijft zijn activiteiten als official bij Cycling Vlaanderen als een hobby. “Een job is het niet. Het is een hobby en zelfs eerder een passie. Een passie voor de wielersport, waarbij je de Remco Evenepoels en Wout van Aerts van morgen verder kan helpen ontwikkelen. De renners opleiden en wegwijs maken in het peloton en zo de piramide mee in stand helpen houden. Dat zijn grote woorden, maar ergens maken wij, officials, de renners voor een stuk wegwijs in het geheel van de wielersport.”

Gepassioneerd

We vragen Misseeuw naar welk profiel Cycling Vlaanderen specifiek op zoek is. “Dat zijn voornamelijk gepassioneerde mensen met een hart voor de wielersport. Mensen die er willen staan voor de sport en hopelijk ook overweg kunnen met een computer en transponder. Al is er voor iedereen plaats. Neen, we zijn niet op zoek naar een specifiek profiel. We hebben van alles nodig. Als official begin je aan de basis, bij de jeugd. Je leert de jeugd en de wielersport kennen op een regionaal niveau. Het koersen rond de kerktoren dus. Maar voor mensen met meer ambitie zijn er sowieso ook mogelijkheden om op termijn door te groeien naar het nationale of zelfs internationale niveau. Er zijn wel behoorlijk wat opties binnen Cycling Vlaanderen.”