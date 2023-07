Bjintse Vandenbroucke boekt eerste zege in Zwevegem: “Extra gemotiveerd in eigen streek”

Vorige week zondag beleefde Bjintse Vandenbroucke een absolute hoogdag. In Zwevegem, op een boogscheut van zijn woonplaats, boekte hij de eerste zege uit z’n carrière. Eerder dit seizoen wist hij in Zwevegem-Kreupel ook al een tweede stek mee te pikken.

“Ik moet zeggen dat ik na de aankomst toch eventjes emotioneel was. De dag ervoor was ik gaan koersen in Moorslede en dat was niet zo’n groot succes. In Zwevegem stond ik dus niet met het volle vertrouwen aan de start, maar anderzijds was ik wel extra gemotiveerd omdat het natuurlijk een thuiskoers is én omdat het mooi weer was, dat ligt me immers het best. Doorheen de wedstrijd had ik al enkele keren geprobeerd om weg te rijden – ook nog in de voorlaatste ronde en telkens kreeg ik een gaatje, maar ik kreeg niemand mee en het was nog te ver om de klus alleen te klaren. In de laatste ronde ging ik op dezelfde plaats nog eens en opnieuw kreeg ik vrijgeleide, toen moest ik natuurlijk wel vol doorrijden. Aan de aankomst had ik nog hooguit enkele meters voorsprong over, maar het was voldoende. Dat deed deugd”, aldus de tweedejaarsnieuweling van Litubel Parket-Wielerteam Waregem.

De komende weken volgen er nog een aantal wedstrijden die Bjintse met stip heeft aangeduid. “Westrozebeke, bijvoorbeeld. Daar werd ik vorig jaar 10de, ik was mee in een groepje met heel wat mooie namen. En Boussu-Bois, daar wist vorig jaar m’n broer Björg te winnen. Maar er volgen ook nog een paar wedstrijden in de streek en daarvoor ben ik altijd een tikkeltje meer gemotiveerd. Op 12 augustus is er een echte thuiskoers in Heestert en op het einde van het seizoen wordt er nog gekoerst in Sint-Denijs. Ook daar wil ik me laten zien.” (RRK)