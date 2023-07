Bjarne Trio na knieproblemen terug in het peloton: “Wedstrijd ging beter dan gedacht”

Door hardnekkige knieproblemen begon Bjarne Trio (29) later dan gewoonlijk aan zijn wielerseizoen. De Westkapellenaar stond bij zijn comeback vlot zijn mannetje, maar werd ondertussen opnieuw afgeremd door ziekte.

“Het was maar een aanslepende verkoudheid, maar daardoor ben ik niet klaar voor de koers van dinsdag in Westkapelle”, vertelt Trio. In het voorjaar waren de fysieke klachten ernstiger. “Het was eigenlijk een probleem met mijn schoenplaatjes, die ik maar niet correct afgesteld kreeg. Ik kon wel blijven fietsen in die periode, maar niet zoals het moet om echt te kunnen koersen.” Uiteindelijk maakte de tweelingbroer van Niels Trio in juni dan toch zijn rentree in het peloton. “Mijn eerste echte wedstrijd in Bassevelde ging direct beter dan gedacht. Na drie weken trainen kon ik me weer vlot handhaven in het peloton.” De rest van het seizoen richt de individuele eliterenner zonder contract zich vooral op de kermiskoersen. “Maar volgend jaar wil ik wel weer de grote interclubs rijden. Ik wil me dan ook weer net als vroeger toespitsen op het tijdrijden, wat ik ontzettend graag doe. Het is de bedoeling om toe te werken naar het PK en het BK.”

Asfra Racing Team

Mogelijk zal dat gebeuren in het shirt van het Asfra Racing Team, aan de zijde van zijn broer. “Het hangt wel nog af van hun voorstel. Ik kijk er sowieso wel naar uit om samen met mijn broer te starten in grote koersen.” Bij Asfra loeren ook buitenlandse avonturen zoals de Ronde van Albanië en de Ronde van Servië om de hoek. “Dat spreekt zeker wel aan, maar ik moet ook rekening houden met de job die ik sinds enkele maanden heb bij Like my Bike in Knokke.” (AC)