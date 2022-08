Bert Bolle wint driedaagse

Straf. Dat is in één woord wat Bert Bolle voor mekaar heeft gekregen. De 18-jarige tweedejaarsjunior uit Zarren is pas een dik jaar geleden met koersen gestart en heeft zonet de driedaagse van het Vermarc Cycling Project in Vlaams-Brabant gewonnen.

Daar moet je wat geluk, maar vooral talent voor hebben. Volgend jaar wordt hij belofte en de besprekingen met zijn nieuwe ploeg zijn zo goed als rond. Nu rijdt hij nog voor Jonge Renners Roeselare.

Bert is de zoon van Kris Bolle en Hilde Vandevoorde. Hij heeft een broer Lowie (22) en een zus Katho (21). Hij heeft net het zesde jaar Latijn-Wiskunde in Diksmuide achter de rug en gaat vanaf september in Gent studeren: ofwel bio-ingenieurswetenschappen, ofwel industrieel ingenieur biowetenschappen. De Zarrenaar heeft aardig wat jus in de benen, maar had de zege in de driedaagse totaal niet verwacht.

Studeren en koersen

“De eerste rit in Testelt eindigde op een massaspurt en ik werd 14de”, vertelt hij. “In de tweede rit in Liedekerke was ik met een groepje van tien mee voorop en werd ik vierde. In de derde en laatste rit in Schoonderbuken was ik niet mee met de 20 vluchters, maar samen met ploeggenoot Arno Vanhaecke kon ik een kloof van een minuut dichtrijden. Ik werd negende, maar had de beste tijd in de eindrangschikking en dus was de gele trui voor mij. Een prachtig moment.”

Of Bert nu moet kiezen tussen studies en koersen? “Ik wil uit beide het maximum halen. Ik besef dat dit veel discipline zal vergen, maar ik ga ervoor. Uitgaan zal er niet veel bij zijn en als het toch gebeurt, met de rem op. Als je iets wilt bereiken, moet je er alles aan doen. Zeker als je studeren en sporten op niveau met elkaar wilt proberen te combineren.”

Vóór hij vorig jaar in april begon te koersen, heeft Bert jarenlang gevoetbald. Hij begon als jong spelertje bij Zarren, sjotte daarna bij het grotere Handzame en eindigde zijn voetballoopbaan bij de U17 van KM Torhout. (JS)