Benjamin Declercq start niet in ‘eigen’ Izegem Koers: “Jammer, maar ik kijk uit naar Canadese koersen”

Veel profkermiskoersen in onze provincie! Izegem Koers (8/9) is de volgende in het rijtje. Met Tim Declercq, zonder broer Benjamin. Hij stapt maandag op het vliegtuig naar Canada waar hij eind volgende week twee eendagskoersen in de World Tour rijdt.

“Jammer dat ik niet in eigen Izegem kan koersen, maar ik kijk ook hard uit naar die twee wedstrijden in Canada”, beweert de pion van Arkéa Samsic. “Ik vermoed dat de koers in Quebec mij moet liggen. Ook in Canada zal ik knechten. Warren Barguil en Matis Louvel, vorige week woensdag winnaar van de Druivenkoers in Overijse, zijn onze kopmannen.”

Zij moeten in Quebec en Montreal punten pakken om Arkéa Samsic de volgende drie seizoenen in de World Tour te laten rijden. Het Franse team staat momenteel vijftiende in de ranking. De achterstand op Cofidis is klein, de voorsprong op EF Education-EasyPost, BikeExchange-Jayco en Movistar niet groot. “We hebben er al beter voor gestaan”, beseft Declercq. “Het verlies van de punten van Nairo Quintana in de Ronde van Frankrijk is een domper. Maar we hebben ons lot wel in eigen handen.”

Wel in Koolskamp

Declercq hoort bij Arkéa Samsic niet tot de tien renners die de punten moeten sprokkelen. Al heel het jaar koerst de 28-jarige Izegemnaar in dienst van onder meer Hugo Hofstetter, Warren Barguil, Nacer Bouhanni en Matis Louvel. Na die twee Canadese eendagskoersen moet hij de kopmannen ook in het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp (16/9) en in Isbergues (18/9) aan punten helpen.

“Punten sprokkelen is bij elke briefing een item. Ik heb meestal een opdracht in het eerste deel van de koers. Een kopman uit de wind zetten, hem naar voor loodsen voor de cruciale punten, bidons halen… De laatste tijd kan ik ook in finales mijn werk doen. Jammer genoeg lukte dat in de Druivenkoers niet. Dertig kilometer van de streep nam iemand mijn voorwiel mee en ging ik onderuit. Gelukkig zonder erg.”

Positief voor Declercq is dat hij eindelijk een seizoen zonder lichamelijke zorgen kent. Maar een contract voor 2023 heeft hij nog niet. “Een volledig seizoen in dienst rijden ligt me iets minder dan bijvoorbeeld Tim, die kilometers lang op kop kan rijden. Wat ik dit seizoen deed, wordt niet altijd gezien. Ik hoop dat mijn werk voor de kopmannen naar volgend seizoen toe gewaardeerd wordt. Zoals dat bij Tim gebeurt.”