Bengt Van Parys probeert onderrug te versterken

Een vierde plaats in Villers-le-Temple tijdens het openingsweekeinde van het wegseizoen is tot nog toe het beste resultaat van Bengt Van Parys (16). Daarna kon de tweedejaarsnieuweling diverse koersen niet uitrijden. Vooral door hinder aan de onderrug, een euvel waarmee hij al een hele tijd kampt. “Ik ben nu ongeveer één jaar aan het werken aan mijn rug”, verduidelijkt de pion van KVC ’t Meetjesland. “Neen, geen hernia, maar een bulging disc L4-L5 bezorgt me vaak last in de onderrug. Daar doe ik oefeningen voor. Onder meer stabiliteits- en fitnessoefeningen. Ik voel wel wat beterschap, ik durf weer een beetje vooruitkijken. In juni heb ik nog een afspraak met een chirurg die de stand van zaken zal opmeten.” Zorgen dus voor de Beernemse nieuweling. Hij trok vorige zaterdag naar de kermiskoers in Aalbeke, maar haalde door rugproblemen het einde niet. “Het was daar een heel kort parcours, veel draaien en keren, dat ligt me niet”, gaat Van Parys verder. “Ik vermoed dat de omloop van het Vlaams kampioenschap in Elverdinge me beter zal liggen. Want dat is een grote ronde van elf kilometer.” Voor de Ronde van Vlaanderen komende zondag in Oudenaarde zit Bengt Van Parys niet in de provinciale selectie. Die klassieker wordt na Vezin en Vorselaar de derde manche van de Topcompetitie voor nieuwelingen. Vermoedelijk pikt Van Parys komend weekeinde ergens een kermiskoers mee. “Tot nog toe reed ik een paar goeie wedstrijden, maar waren er ook te veel koersen die ik niet kon uitrijden”, geeft de student natuurwetenschappen eerlijk toe. “Dat was deels door de problemen met mijn rug, maar soms ook door slecht gepositioneerd te zitten op cruciale momenten. Ik hoop de komende weken nog een paar goeie wedstrijden af te werken.” (HF)