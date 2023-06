Beloftevolle ruiter maakt comeback in het peloton: “Ik miste het afzien op de fiets”

Bart Jay Junior Vandecasteele (17) behoort in zijn leeftijdscategorie tot de beste jumpingruiters van Europa. Toch maakte de Houtemnaar als tweedejaarsjunior een comeback in het wielrennen. “De ultieme droom is olympisch kampioen worden of in beide sporten deelnemen aan de Spelen.”

Bart pakte als aspirant provinciale titels in het veld, op de weg en in het mountainbiken. In de coronaperiode maakte hij echter de overstap naar de paardensport, die hem via de Euro Equitation Stables van zijn ouders uiteraard niet onbekend was. “Vóór corona was ik een tijdje uit met een virale infectie en een sleutelbeenbreuk. En in de lockdown waren er geen koersen meer.”

Als ruiter zette hij meteen aansprekende resultaten neer, met zelfs een zilveren medaille op de Jeugdolympiade in het Duitse Aken. Toch kon Junior, die afgelopen weekend zestiende werd op het BK jumping, de lokroep van de fiets niet weerstaan.

“Ik miste het afzien op de fiets. Sowieso ben ik een beetje een sportfreak. In de winter verblijf ik in Spanje voor de paardensport en daar kreeg ik tijdens het studeren zin om weer te fietsen. Ik heb eerst getraind met een kennis uit de paardensport en dan een week met een trainer. Uiteindelijk ben ik dan testen gaan afleggen en ze zeiden dat het nog kon lukken als renner. Dat zat trouwens altijd al een beetje in mijn achterhoofd.”

Tweedehandsfiets

In het Waalse Bury maakte hij zijn rentree, zowaar op een tweedehandsfiets. “Ik zat met een nieuwelingenverzet en werd gelost in de afdaling (lacht). Mijn tweede koers heb ik gewonnen, bij de LWU in Berlare. Mooi, maar ik heb nog een lange weg te gaan.”

Luik-Bastenaken-Luik en de GP Bob Jungels kwamen duidelijk nog te vroeg. “Maar het was wel een leuke ervaring. Het plan was om me individueel voor te bereiden op de cross, maar opeens zit ik bij Avia-Rudyco en rijd ik zulke mooie koersen.” Op het PK in Torhout kon hij zich nog niet met de besten meten. “Na 70 kilometer ben ik er gewoon uitgewaaid. Maar ik ben wel content over de positieve lijn, want drie maanden geleden wist ik zelfs nog niet dat ik weer ging koersen.”

Olympische droom

Het is sowieso de bedoeling om beide sporten te blijven combineren. “Ik doe ze even graag. Paardensport is wel vergelijkbaar met core stability training. Ook voor het inzicht in de bochten is het nuttig.” Na het BK jumping in Lier vertrekt hij op wielerstage naar Spanje. “Ik doe zeker mee in Roeselare-Beveren en ga waarschijnlijk ook nog wat mountainbiken. Eind juni is er dan jumping in Monaco en in juli mag ik hopelijk naar het EK in Italië.”

Komende winter speelt de fiets wellicht weer een grotere rol. “In de cross wil ik kijken of ik mijn oude niveau kan halen. Het ultieme zou de wereldbeker in Benidorm zijn, maar dat is een long shot. Het zou speciaal zijn omdat we in januari naar Spanje verhuizen. Sowieso blijf ik thuisonderwijs volgen.”

Zijn droom is olympisch goud. “Van kleins af aan. Of in twee sporten deelnemen, dat zou ook fantastisch zijn. De Spelen staan sowieso boven WK’s en EK’s.” (AC)