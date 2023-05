Belofteploegleider Wim Feys over West-Vlaamse junioren: “Victor Vaneeckhoutte was in Harelbeke heel sterk”

Zondag vindt in Torhout het PK op de weg voor junioren plaats. Wim Feys, al meer dan twee decennia ploegleider bij de beloften, zag dit jaar al enkele talenten goed voor de dag komen. “Die Vaneeckhoutte heeft me in de E3 Harelbeke in aangename zin verrast.”

Feys, die binnen enkele maanden stopt als sportief manager bij The Leat Out Academy, moest eind 2000 door hartproblemen zijn profcarrière beëindigen en houdt zich sindsdien bezig met de opleiding van Belgiës beste beloften bij onder meer Beveren 2000 en EFC, dat jarenlang fungeerde als het opleidingsteam van het grote Quick-Step. De 51-jarige Ardooienaar is geen kenner van het juniorenpeloton, maar weet uiteraard wel welk vlees West-Vlaanderen in de kuip heeft. “In de E3 Harelbeke is Viktor Vaneeckhoutte me alleszins serieus opgevallen”, benadrukt Feys. “Van naam kende ik hem natuurlijk al. Hij heeft me in aangename zin verrast. Hij reed lange tijd voorop, eerst met twee en daarna nog een heel eind alleen, en kwam op al die bergjes in de Vlaamse Ardennen als eerste boven. Dat hij vorig weekend in Luik-Bastenaken-Luik tweede werd, zegt genoeg.”

Vreemd genoeg zal Vaneeckhoutte dit weekend niet aan de start van het West-Vlaams kampioenschap staan, aangezien hij deel uitmaakt van een Waals team. Een andere renner die op de deelnemerslijst ontbreekt, is Milan Donie. De Kortrijkzaan van AG2R U19, provinciaal kampioen tijdrijden en derde in La Doyenne, is met Belgian Cycling op klimstage in de Vogezen. “Vorig jaar reed hij bij onze juniorenploeg en viel hij me al op als iemand die kon tijdrijden”, geeft Feys aan. “Bovendien koerste hij toen al van de eerste tot de laatste kilometer, alleen kwam hij in de finale nog te kort. Hij was toen al iemand met talent, zeker voor het lastige werk.”

Feys kan nog makkelijk een pak namen geven. Tars Poelvoorde is voorlopig de absolute revelatie van het seizoen na zijn ritzege in de Ster van Zuid-Limburg en afgelopen weekend een derde plaats in de prestigieuze GP Bob Jungels in Luxemburg. “Ook Xander Scheldeman en Louïc Boussemaere zijn talentvolle renners. Scheldeman was vorig seizoen bij de drie beste nieuwelingen in België. Viggo Van Neste, winnaar van WestSprint in 2021, heeft het wat moeilijker. Vorige week kwam hij opnieuw ten val. Hij kent de ene tegenslag na de andere. Het is niet makkelijk voor hem. Corneel Van Slembrouck komt goed voor de dag in tijdritten. Gaëtan Warnier presteert de laatste weken sterk. Hij won in Zwevegem en kan op dit PK voor de prijzen meedoen. Arne Desimpelaere wordt beter en beter. Wout Hemeryck zet ik er ook bij als outsider. Laurens Plancke presteert goed. In de testtijdrit werd hij mooi zesde. Viktor Vandenberghe is als crosser nog maar net aan zijn seizoen begonnen. Hij kan op dit PK iemand zijn die je niet helemaal verwacht, maar wel op het podium eindigt. Het West-Vlaams kampioenschap is een mooie koers, maar het is geen Luik-Bastenaken-Luik. Het sluit eerder aan bij een regionale koers met alleen West-Vlamingen en iets meer kilometers. Een interessante wedstrijd voor de sponsors.” Ter vervollediging: Miguel Desmet heeft klierkoorts en moet dit PK aan zich voorbij laten gaan.

De Belgische top

Feys benadrukt wel dat de West-Vlamingen op nationaal niveau niet de hoofdrol vertolken. “Jongens als Steffen De Schuyteneer, Lars Vanden Heede, Jarno Widar en Sente Sentjens staan toch nog een stukje hoger aangeschreven, al zou ik Vaneeckhoutte dicht bij hen durven plaatsen. En vergeet ook Gauthier Servranckx niet. Hij is en blijft toch wel regerend Belgisch kampioen op de weg. Hij was goed in de E3, waar hij alleen door pech een toptienplek verloor. Als eerstejaars Belgisch kampioen worden, is geen cadeau. Gauthier mag nu een heel seizoen in die trui rondrijden, maar als hij aanvalt, zitten er telkens twintig in zijn wiel. Maar het is wel een geweldige ervaring en talent gaat niet verloren.”