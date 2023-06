Belofte Yaurick Leenknegt sukkelde met kwaaltjes: “Eerst examens, dan weer koersen”

Na de examens vliegt Yaurick Leenknegt (18) er opnieuw in. Door allerlei kwaaltjes kwam hij in het eerste deel van het seizoen niet echt in beeld. Wederoptreden plant hij tijdens het openingsweekend van juli.

Als eerstejaarsbelofte kreeg Leenknegt van Cycling Vlaanderen meteen een selectie voor Brussel-Opwijk. Ook Gent-Wevelgem stond op z’n kalender. “Dat was een klassieker in extreme weersomstandigheden”, blikt de pion van Dovy Keukens-FCC terug. “Ik kende al diverse problemen. Trainen in eigen land deze winter was geen pretje, want het was vaak heel nat. Ik liep onder meer een keelinfectie op. Op een bepaald moment waren ook mijn bloedwaarden niet goed. Intussen is alles in orde.”

Heftige overstap

Eerst werkt Leenknegt examens af. In de herfst van vorig jaar begon hij aan een bacheloropleiding elektromechanica. “De examenperiode in januari werkte ik zonder kleerscheuren af”, glundert de student. “Dat neemt richting de zomer een beetje druk weg. Want bij zo’n eerste examenperiode aan de hogeschool was ik toch wat nerveus.”

Op 1 juni begon hij aan z’n tweede examenperiode. Hij moet nog twee examens afhaspelen. “Daarna ga ik even opbouwen. En ook wat rust inbouwen, want zo’n examenperiode vergt een en ander van je lichaam. Waar ik weer in competitie kom, moet ik nog bekijken. Dat zal wellicht in het weekend van 30 juni, 1 en 2 juli zijn. Veel koersen heb ik nog niet gereden. Ik had mij de overstap van de junioren naar wedstrijden bij de elite heftig voorgesteld. Het blijkt nog iets heftiger te zijn. Ook deze zomer zal het bij mij nog met ups en downs gaan. Toch hoop ik af en toe nog een grote koers te kunnen rijden.” (HF)