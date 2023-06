Belofte Warre Vleirick mikt op top 20 in Romsée-Stavelot-Romsée

In de persmap van Dovy Keukens-FCC Cycling Team liet Warre Vleirick (19) optekenen dat hij uitkijkt naar Romsée-Stavelot-Romsée. Zondag staat deze interclub op de kalender. “Eigenlijk heb ik op Waalse parcoursen nog nooit een goeie uitslag gereden, maar ik voel me er wel in mijn sas”, beweert de Izegemnaar. “Vorig jaar heb ik die koers ook gereden. Een leuke wedstrijd! Zondag hoop ik bij de eerste 20 te finishen.”

Wat geen eenvoudige opdracht wordt. Deze Luikse interclub gaat over tien hellingen met onder meer Rosier, Haute Levée en Vecquée. Dit jaar reed Vleirick in die regio al de Get Up Cup in Aywaille. “Voordien had ik in de kermiskoersen in Maldegem-Kleit en Lierde een goed gevoel”, blikt de tweedejaarsbelofte terug naar maart. “In Aywaille was er een massale valpartij en werd de koers een tijd geneutraliseerd. In kou en regen raakte ik onderkoeld. Een week later zat ik in de GP Wilfried Peeters in Mol na de eerste kasseien in het eerste peloton van circa 30 man. Ook daar werd de wedstrijd door een valpartij even stilgelegd. Als niet-sprinter kon ik geen uitslag meer rijden.”

Geen vakantiejob

Vleirick zet meer in op het wielrennen. “Ik doe een graduaat automechanica aan de hogeschool. Die opleiding van twee jaar spreid ik over drie, waardoor ik meer kan trainen. Deze winter trapte ik betere waarden dan vroeger. Ik mocht Gent-Wevelgem rijden, maar was een beetje verkouden. Toen was ik misschien beter niet gestart, maar de ploeg had geen reserven.”

Vorige zondag deed Vleirick Brussel-Zepperen. Hij bolde als 68ste over de streep en was één van de laatste die de finish haalde. “Door een stage is het momenteel druk, maar het gaat weer de goeie richting uit. Deze zomer doe ik bewust geen vakantiejob en zet ik alles op de koers om uit te vissen waar ik kan geraken.” (HF)