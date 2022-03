Belofte Michiel Nuytten na sleutelbeenbreuk: “Nog niet veel verwachten van april”

Eind deze maand hoopt Michiel Nuytten (20) wederop te treden. Bij een val in de eindsprint van het clubkampioenschap in Deerlijk liep de derdejaarsbelofte een sleutelbeenbreuk op.

Ieder zijn waarheid over de valpartij. Maxime Farazijn beweert dat Nuytten vol in zijn achterwiel reed. Hij vindt dat de ex-prof hem bij het passeren de pas afsneed en zijn voorwiel meenam. De Ardooienaar liep een sleutelbeenbreuk op. “Een niet verschoven breuk, een operatie was niet nodig, maar het herstel duurt iets langer”, aldus Nuytten. “Twee weken verder valt de pijn mee. Ik voel dat de breuk herstelt. Op de rollen probeer ik de benen draaiende te houden.”

Niet te veel verwachten

Als het sleutelbeen goed aan elkaar gegroeid is, zal Nuytten volgende week op de weg mogen trainen. Hij hoopt op 31 maart in de Triptyque des Monts & Châteaux weer in competitie te komen. “Of misschien enkele dagen voordien in een kermiskoers. Van de maand april moet ik niet veel verwachten. Ik heb altijd wat wedstrijden nodig om in het ritme te komen. Dat zal niet anders zijn, want ik start met een maand achterstand op de rest. Die val is heel jammer. In het centrum van Deerlijk is er in een sprint met vier genoeg plaats om je ding te doen.”

Een onnodige valpartij bedoelt Nuytten die Jari Vandenbussche en Daniel Moenaert dankt voor hun steun. Nochtans had hij zijn zinnen op het voorjaar gezet. Vooral omdat zijn eerste twee voorjaarscampagnes door de pandemie volledig in het water vielen.

Bovendien heeft hij de indruk dat de fusie tussen EFC-L&R-Vulsteke en Gaverzicht-BE Okay tot EFC-L&R-AGS een pluspunt is. “De ploeg zit weer op het niveau van voor corona. Vorige winter leerden we heel wat nieuwe mensen kennen. Zoals Breyne, Vlerick, Devriese en Van der Haeghen. Even wennen, maar het zijn allemaal topkerels die naar ons luisteren. Ze willen het beste uit alle renners halen.”

(HF)