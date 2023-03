Belofte Michiel Lambrecht wil resultaatgerichter koersen: “Youngster Coast Challenge eerste doel”

Onlangs werd tweedejaarsbelofte Michiel Lambrecht (20) in zijn thuishaven Oostrozebeke gehuldigd als Sportman van het Jaar. De renner van Bingoal WB Devo Team staat ondertussen voor zijn eerste doel van het jaar: de Youngster Coast Challenge.

Afgelopen weekend koerste Lambrecht nog in Aywaille. Op het lastige parcours stond hij zijn mannetje en finishte er als 23ste. “Het was de eerste koers van het seizoen waar ik het gevoel had echt mijn ding te kunnen doen. Het was vrijer koersen wetende dat het geen massasprint zou worden. Ik heb in het begin een 40-tal kilometer in de aanval gereden vooraleer de koers geneutraliseerd werd na een zware valpartij. Nadien was het proberen om zo lang mogelijk te volgen. Ik kon met de eerste groep mee tot op een tiental kilometer van de finish, maar dan was het vet van de soep.”

Lambrecht kan wel een aantal positieve dingen onthouden. “Ik ben eerder een klassiek type. De korte hellingen reken ik wat tot mijn specialiteit. De langere beklimmingen zoals afgelopen weekend zijn kantje boord. Ik kan ze aan, maar als de echte klimmers daar aanzetten, moet ik passen. Toch heb ik zondag gemerkt dat het bergop vrij vlot ging.”

Attent koersen

Zijn klassieke kunnen kan Lambrecht nu etaleren in de Youngster Coast Challenge. “Als tweedejaars heb ik er een doel van gemaakt om iets resultaatgerichter te gaan koersen. Ik wil me vooraan proberen te mengen in de wedstrijden die mij liggen. De Youngster Coast Challenge is er daar een van. Ik verwacht dat er waaiers zullen getrokken worden dus het zal zaak zijn attent vooraan te koersen.” (LR)