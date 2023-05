Belofte Jordy Decottignies voelt eindelijk beterschap: “Ik wil in de Ardense Triptiek op niveau zijn”

Zondag pikt hij de regionale koers in Koolskamp mee, daarna gaat z’n focus richting de Ardense Triptiek. Derdejaarsbelofte Jordy Decottignies (21) hoopt op wat beter weer, want tot nu toe voelde hij zich nog niet honderd procent.

“Ik ben niet zo goed aan het seizoen begonnen”, zucht Decottignies. “Veel last gehad van verkoudheden, waardoor ik niet echt op niveau raakte. Stilaan gaat het beter. Luik-Bastenaken-Luik voor beloften heb ik kunnen uitrijden. Vandaar dat ik zondag ontgoocheld was omdat ik het einde niet haalde van de Ardense Pijl. Een enorm lastige koers, de zwaarste van het seizoen voor beloften. Na 130 kilometer werd ik uit wedstrijd gehaald. Vooraf had ik minstens verwacht de finish te kunnen halen.”

Eigenlijk had de pion van RD Zelfbouw UCT voor de start een probleem. “Toen ik mijn wedstrijdwielen wou monteren, ging een tube kapot”, verduidelijkt Decottignies. “Dus heb ik de Ardense Pijl met mijn trainingswielen moeten rijden. Die zijn wat zwaarder. Misschien maakte dat ook wel een verschil.”

Dinsdag pikte de 21-jarige belofte de kermiskoers in Aalbeke mee. Hij bolde als 29ste over de streep. “In de regen vooral geen risico’s genomen. Want ik wil met een goed gevoel naar de Ardense Triptiek die van 19 tot 21 mei wordt gereden. Daar hoop ik op een goeie prestatie in de openingsrit. In die eerste etappe wordt de strategie voor de volgende twee ritten bepaald. Ik hoor wel dat de driedaagse er helemaal anders uitziet dan vroeger.”

Bachelor

De openingsrit gaat tussen Malmédy en Hellenthal. Op zaterdag wordt van La Calamine naar Butgenbach gereden. De finale start aan het Luxemburgse shoppingcenter Massen en maakt aankomst in Polleur. “Misschien wordt het na de eerste etappe werken voor een ploegmaat die goed gerangschikt staat. Pieter Janssens was goed in de Ardense Pijl. Hij eindigde 30ste en was tiende Belg. Misschien wordt hij tijdens de Triptiek onze vooruitgeschoven pion.”

Decottignies combineert het koersen met een Vives-bacheloropleiding elektromechanica. “Volgend schooljaar moet ik nog een stage en een bachelorproef afwerken”, besluit de belofte die voor het tweede seizoen op rij bij de ploeg uit Sint-Truiden koerst. “Binnen het team is de sfeer heel goed, we koersen bijna altijd in de Ardennen. Het wordt wel tijd dat ik me nog eens kan tonen.” (HF)