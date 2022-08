Belofte Gianni Corijn gemotiveerd voor BK na mooie uitslagen: “Blij met negende stek in Ronde van Oost-Vlaanderen”

Gianni Corijn is deze zomer aan een reeks mooie uitslagen bezig, met als uitschieter een negende plaats in het algemene klassement van de Ronde van Oost-Vlaanderen. Hij combineert het wielrennen met studies industrieel ingenieur. Dat beetje minder druk in de zomervakantie vertaalt zich in wat betere prestaties.

Sowieso was de renner van Dovy Keukens-FCC al aan een verdienstelijk seizoen bezig, maar enkele plaatsen in de top 20 geven het toch nog meer glans. Een 14de plaats in Schuiferskapelle, een 12de stek in Moorslede én op het provinciaal kampioenschap in Waregem prijken al op zijn palmares, maar zijn negende plaats in het algemene klassement van de Ronde van Oost-Vlaanderen steekt daar toch nog bovenuit. “Eigenlijk heb ik dat klassement al met de eerste rit veilig kunnen stellen. Na een 30-tal kilometer ontstond er een kopgroep van 20, ik sprong mee. Het bleek meteen de goede ontsnapping: quasi elke ploeg had een renner mee en we kregen van het peloton zo’n drie minuten. Dan zit je natuurlijk in pole position voor een mooi klassement. In de sprint liet ik me wel wat wegzetten, waardoor ik op een twaalfde plaats strandde. In de volgende ritten slaagde ik erin geen tijd te verliezen en zo negende te eindigen. Tussen al die grote ploegen vind ik dat zeker geen slechte uitslag.”

Combinatie

Gianni combineert het wielrennen met zijn studies industrieel ingenieur aan de Universiteit Gent, een uitdaging. “Tijdens het academiejaar ben ik al vroeg in de weer om alles gedaan te krijgen, lessen te volgen en uiteindelijk nog te trainen. Dan is het logisch dat je in de zomervakantie wat beter bent in koers, omdat er toch druk van je schouders valt”, verduidelijkt hij. “Er zijn best wat renners die niets moeten combineren. Het blijft moeilijk daartegen op te boksen en dat is soms wel wat frustrerend.”

Dit weekend staat de tweedejaarsbelofte aan de start van het Belgisch kampioenschap in Sint-Lievens-Houtem. “De vorm zit alleszins goed, wellicht m’n beste conditie in de drie jaar dat ik koers, maar het koersverloop heb je natuurlijk niet echt in de hand. Als ik mag dromen, dan zou ik zeggen: top tien. Ik zal sowieso blij zijn als ik weet dat ik er alles uit gehaald heb wat erin zat.” Daarna staat ook nog de Flanders Tomorrow Tour op het programma, een driedaagse op UCI-niveau met opleidingsploegen van Jumbo-Visma en Team DSM. Als het een beetje lukt, neemt Gianni ook nog graag de profkoers in Desselgem op in z’n programma, een thuiskoers. (RR)