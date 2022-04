Belofte Diel Vergote uit Meulebeke naar Volta Limburg Classic, de eerste 1.1-koers in zijn carrière

Primeur voor Diel Vergote (19) zaterdag. De tweedejaarsbelofte uit Meulebeke komt aan de start van de Volta Limburg Classic, de eerste 1.1-koers uit zijn jonge carrière. Hij hoopt in Eijsden de eindstreep te halen.

“Vorig jaar reed ik al twee wedstrijden van 195 kilometer, die afstand schrikt me niet af”, opent Diel Vergote. “In Nederlands Limburg is het een koers van 3.000 hoogtemeters. Dat wordt iets anders, niet echt iets voor mijn type renner. Het klinkt niet ambitieus als ik zeg dat ik gewoon de aankomst wil halen. Ik denk dat het niet slecht zou zijn als dat lukt. Op karakter kan je ver geraken. Als je er in het wielrennen wil geraken, moet je kunnen afzien.”

Foto met Dumoulin?

Vergote heeft niet alleen ambitie om de Volta Limburg Classic uit te rijden. Hij mikt op een foto in het wiel van Tom Dumoulin. De Nederlander komt in eigen streek aan de start. Samen met de Amstel Gold Race van zondag 10 april één van de weinige eendagskoersen op zijn kalender richting de start van de Ronde van Italië op 6 mei in Budapest.

“Zo’n foto zou leuk zijn”, geeft de pion van Team Elevate p/b Home Solution-Soenens toe. “Van de start van het seizoen had ik iets meer verwacht. Omdat ik deze winter meer uren op de fiets zat. Kerstmis en Nieuwjaar heb ik in mijn eentje op een hotelkamer in Spanje gevierd. Ook die dagen ging ik, zoals ik al 14 of 15 jaar doe, om tien uur slapen.” (HF)