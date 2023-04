Belofte Brent Baert verlegt als eerstejaars zijn focus: “Studies staan nu op de eerste plaats”

Eerstejaarsbelofte Brent Baert (18) maakte een duidelijke keuze. Hij wil z’n eerste jaar kinesitherapie tot een goed einde brengen en schuift wielrennen naar het achterplan. Pas tijdens het paasweekend ving hij z’n seizoen aan.

Op de campus Brugge van de Katholieke Universiteit Leuven startte Brent Baert vorige herfst een opleiding tot kinesist. De winterse voorbereiding op het wegseizoen liet hij passeren. Om zich te concentreren op de eerste examens. “Die examens verliepen redelijk”, vertelt Baert. “Daarna ging ik nog even op vakantie met de familie. Pas na de lesvrije week begon ik te trainen. Dus in de tweede week van februari. Neen, ik hoefde geen overtollige kilo’s weg te werken. Het uitgaansleven spreekt me niet aan.”

In de zoektocht naar een team – de werking van Jonge Renners Roeselare eindigt bij de junioren – liet Baert iedereen verstaan dat hij z’n universiteitsstudies prioriteit schenkt. “Ik onderhandelde met diverse teams, maar bij de meeste moet je een bepaald aantal koersen rijden. KDM Pack Cycling Team laat me vrij. Vandaar dat ik voor deze ploeg koos. Zij hadden er geen probleem mee dat ik nu pas van start ging.”

Vorige zaterdag werkte Baert de kermiskoers in Wevelgem af. In het grote peloton haalde hij als 129ste het einde. Paasmaandag trok hij naar Moorslede. Daar kneep hij na 40 kilometer de remmen dicht. Figuurlijk! “Want ik had geen remmen meer, verder koersen was onverantwoord”, aldus Baert. “Op dat ogenblik was ik bijlange niet de enige die de koers verliet. Het begon net weer hard te regenen. Zondag trek ik naar Beselare. De komende weken hoop ik in finales meer op mijn gemak te zitten, want de laatste vijf ronden in Wevelgem kreeg ik het lastig.” (HF)