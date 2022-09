Belofte Arne Santy rijgt de dichte ereplaatsen aaneen: “Plezier teruggevonden”

Arne Santy (21) toonde zich in 2018 een van de betere junioren in onze provincie, maar kon die trend de voorbije jaren niet voortzetten. Nu is de Wervikaan helemaal terug van weggeweest. “Ik heb mijn plezier in de koers teruggevonden”, benadrukt de renner van Dovy Keukens-FCC.

Santy, die vorige winter de overstap van VDM Cycling Team naar Dovy Keukens-FCC maakte, begon uitstekend aan 2022. In Maldegem-Kleit knalde hij meteen naar zijn eerste overwinning. Een tweede zege kwam er sindsdien niet meer van, maar de vierdejaarsbelofte reeg de ereplaatsen wel aaneen. Dat was vorig weekend niet anders. Zowel in Eernegem (vierde) als Passendale (zevende) deed Santy mee voor de prijzen. “Ik kan niet klagen. Het gaat momenteel heel goed. Ik ben ook niet vermoeid, dus ga ik zeker door tot het einde van het seizoen. Ik wil nog het onderste uit de kan halen en zoveel mogelijk ereplaatsen behalen. Wie weet zit er ook eens een zege in. Daar hoop ik eerlijk gezegd wel op. Ik heb al een paar keer gedacht dat het erin zat. Telkens lukte het net niet. Maar ik als ik een sterke koers heb gereden, ben ik ook al tevreden. Dat is dan ook mijn doel: de koers hard maken.”

Bij zijn nieuwe ploeg Dovy Keukens-FCC voelt Santy zich als een vis in het water. “Een jaar geleden stond ik bijna op het punt van te stoppen, want ik was het plezier in de koers kwijt. Maar na een gesprek met Jochen Deweer was mijn motivatie weer helemaal terug. Ik ben in een volledig nieuwe structuur met een familiale sfeer terechtgekomen. Daar voel ik me enorm goed bij. Het is duidelijk dat dit een uitstekend match is. Ik had al veel langer voor deze ploeg moeten rijden. Dankzij Jochen en de volledige omkadering heb ik het plezier in mijn sport teruggevonden. En als het plezier er is, komen de resultaten vanzelf.”

Elfde in WestSprint

Santy mag zich bij de betere West-Vlaamse beloften van 2022 rekenen, want met een elfde plaats in WestSprint, het prestigieuze regelmatigheidsklassement van deze krant, doet hij het prima. “De kloof met de tiende, Kenneth Verstegen, is groot, maar niet onoverbrugbaar. Al ben ik heel tevreden dat ik weer in die top vijftien sta. Als junior ben ik daar indertijd ook in geslaagd. Intussen ben ik aan mijn vierde en laatste campagne als belofte bezig. Het is snel gegaan. Door corona verloor ik twee jaar. De tijd kan je niet terugdraaien. Jammer!”

In 2023 wil Santy op zijn elan voortgaan. “Ik zal in januari afgestudeerd zijn als leerkracht lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie. Intussen vond ik al werk. Ik zal vanaf januari al zeker acht uur kunnen lesgeven in een school in Lichtervelde. Sowieso blijf ik ook actief als eliterenner zonder contract. Ik zal er ook in 2023 alles aan doen om zo goed mogelijk te presteren en een stapje hogerop te zetten. Dat was dit jaar al de bedoeling, maar omdat er een continentale ploeg wegvalt, gaat dat liedje niet door. Jammer, maar ik verlies de moed niet. Na het voorbije seizoen weet ik opnieuw wat ik kan. In 2023 wil ik graag nog meer van dat.”